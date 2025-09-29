बेंगलुरु में सड़क के गड्ढे ने छीन ली एक और जिंदगी, 22 वर्षीय लड़की का ट्रक के पहिए से कुचला सिर

बेंगलुरु में एक और गड्ढे के कारण हादसा हुआ जिसमें 22 साल की बी.कॉम की छात्रा धनुष्री की मौत हो गई। कॉलेज जाते समय गड्ढे से बचने के प्रयास में वह सड़क पर गिर गई और एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री ने गड्ढे भरने के लिए 30 दिन का समय दिया था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में एक और गड्ढा हादसे का कारण बन गया। सोमवार को 22 साल की बी.कॉम की छात्रा धनुष्री की मौत हो गई। हादसा उत्तर बेंगलुरु के अवलाहल्ली इलाके के बुदिगेरे क्रॉस के पास हुआ। धनुष्री अपनी स्कूटी से कॉलेज जा रही थी। रास्ते में गड्ढे से बचने के लिए उसने अचानक दिशा बदला और सड़क पर गिर गई। पीछे से आ रहे एक टिपर ट्रप ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, टक्कर इतनी भयानक थी कि युवती का सिर ट्रक के पहियों के नीचे आकर कुचल गया।

मौके से फरार ट्रक चालक घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। अवलाहल्ली पुलिस ने हिट-एंड-रन का मामला दर्ज किया है और आरोपी ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। इस बीच, केआर पुरम ट्रैफिक पुलिस भी मामले की जांच कर रही है, क्योंकि बुदिगेरे रोड उनके अधिकार क्षेत्र में आती है।

धनुष्री का शव पोस्टमार्टम के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। यह हादसा ऐसे समय में हुआ जब मुख्यमंत्री ने सभी गड्ढे भरने के लिए अधिकारियों को 30 दिन की समयसीमा दी है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने 27 अगस्त को कहा था कि उन्होंने शहर की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए 20 दिन का समय दिया है।