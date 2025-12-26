'मैं थम गई थी...' बेंगलुरु की महिला ने मेट्रो में हुई छेड़छाड़ की सुनाई आपबीती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में एक महिला ने आरोप लगाया कि मेट्रो में यात्रा के दौरान उसके एक सह यात्री ने उसे गलत तरीके से छुआ और उसके साथ अश्लील हरकतें की। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की।

यह घटना मंगलवार को शहर के सबसे बिजी ट्रांजिट हब में से एक मैजेस्टिक इंटरचेंज के पास एक मेट्रो के अंदर हुई। पुलिस ने आरोपी की पहचान 55 साल के मुतप्पा के रूप की है। पुलिस के अनुसार, घटना के समय वह व्यक्ति कथित तौर पर नशे में था और यात्रा के दौरान बार-बार महिला से टकरा रहा था।

महिला ने सुनाई आपबीती एक बयान में महिला ने बताया कि उसकी मेट्रो यात्रा लगभग 15 मिनट की थी। उसने बताया कि वह शुरू में एक पुरुष और एक महिला के बीच बैठी थी। उसके बगल में बैठा आदमी अपने स्टेशन पर उतर गया और एक और यात्री उसकी जगह बैठ गया।

असामान्य तरीके से बैठ आरोपी महिला के बयान के अनुसार, नया यात्री आसामान्य तरीके से बहुत करीब बैठ गया, जिससे उसे दो लोगों के बीच में फंसा हुआ महसूस हुआ। पहले मुझे लगा कि यह गलती हो सकती है और उसे समझाते हुए कि वो थोड़ा साइड हट कर बैठे, लेकिन उसने दूर हटने के बजाय अपना पैर मेरे पैर से सटा दिया। उस पल मुझे अहसास हुआ कि यह कोई गलती नहीं है, यह जानबूझकर किया जा रहा है।

उसने जानबूझकर ऐसा किया- महिला उस पर मानो मैं जम सी गई थी, जब मुझे एहसास हुआ कि कोई जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है और मुझे सच में बहुत गुस्सा आया। जब स्टेशन आया तो मैंने उस आदमी को थप्पड़ मारा और उसे उठने के लिए कहा। वह भी उसी स्टेशन पर उतरा और फिर महिला ने प्लेटफॉर्म पर फिर से थप्पड़ मारा। जिसके बाद वो रोने लगा।