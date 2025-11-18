Language
    बेंगलुरु से लापता शख्स चित्तूर के घर में मिला दफन... दृश्यम स्टाइल इस मर्डर की कहानी चकरा देगी सिर 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:31 PM (IST)

    बेंगलुरु से लापता हुए श्रीनाथ का शव चित्तूर में दफन मिला। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्रीनाथ ने प्रभाकर को 40 लाख रुपये उधार दिए थे। पैसे वापस मांगने पर प्रभाकर ने जगदीश के साथ मिलकर श्रीनाथ की हत्या कर दी। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर अजय देवगन की मूवी 'दृश्यम' ज्यादातर फिल्मी दीवानों ने देखी होगी। इस फिल्म में क्राइम छिपाने का तरीका दिखाया गया, उसी तर्ज का एक मामला सामने आया है। कर्नाटक के बेंगलुरु से लापता हुआ शख्स आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के एक घर में दफन मिला।

    इस मामले में मंगलवार को पुलिस ने 30 साल के इंजीनियर श्रीनाथ की हत्या का खुलासा करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मूल रूप से चित्तूर जिले के कुप्पम निवासी श्रीनाथ अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बेंगलुरु के अनेकल इलाके में रह रहे थे। उन्होंने अपने रिश्तेदार प्रभाकर को लगभग 40 लाख रुपये उधार दिए थे, जिन्होंने "पैसे दोगुने" करने का वादा किया था।

    ऐसे रची हत्या की साजिश

    पुलिस का कहना है कि जब श्रीनाथ ने पिछले तीन महीनों में अपने पैसे मांगने शुरू किए तो प्रभाकर ने अपने सहयोगी जगदीश के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। पुलिस के मुताबिक, प्रभाकर ने पैसे लौटाने का वादा करके श्रीनाथ को कुप्पम बुलाया था। पुलिस ने बताया कि कुप्पम पहुंचने पर श्रीनाथ के सिर पर हथौड़े से वार करके उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, प्रभाकर और जगदीश ने घर के अंदर एक गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया।

    पुलिस ने ऐसे सुलझाई हत्या की गुत्थी

    जब श्रीनाथ दो दिन तक वापस नहीं लौटे तो उनकी पत्नी ने अट्टीबेले पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शुरुआत में, प्रभाकर ने खुद को निर्दोष बताया और पुलिस से मोबाइल रिकॉर्ड की जांच करने को भी कहा। हालांकि, जब पुलिस ने मामले की आगे जांच की तो उन्हें पता चला कि प्रभाकर और जगदीश, दोनों का पहले भी हत्याओं का इतिहास रहा है।

    पुलिस ने बताया कि प्रभाकर ने पहले भी पैसों के विवाद में अपनी पत्नी के दोस्त की हत्या कर दी थी, जबकि जगदीश ने एक अन्य मामले में अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी। पूछताछ के दौरान दोनों व्यक्तियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिससे पुलिस को कुप्पम में दफनाए गए शव तक पहुंचने में मदद मिली। पुलिस ने शव बरामद कर लिया है तथा आगे की जांच जारी है।

