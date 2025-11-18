बेंगलुरु से लापता शख्स चित्तूर के घर में मिला दफन... दृश्यम स्टाइल इस मर्डर की कहानी चकरा देगी सिर 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर अजय देवगन की मूवी 'दृश्यम' ज्यादातर फिल्मी दीवानों ने देखी होगी। इस फिल्म में क्राइम छिपाने का तरीका दिखाया गया, उसी तर्ज का एक मामला सामने आया है। कर्नाटक के बेंगलुरु से लापता हुआ शख्स आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के एक घर में दफन मिला।

इस मामले में मंगलवार को पुलिस ने 30 साल के इंजीनियर श्रीनाथ की हत्या का खुलासा करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मूल रूप से चित्तूर जिले के कुप्पम निवासी श्रीनाथ अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बेंगलुरु के अनेकल इलाके में रह रहे थे। उन्होंने अपने रिश्तेदार प्रभाकर को लगभग 40 लाख रुपये उधार दिए थे, जिन्होंने "पैसे दोगुने" करने का वादा किया था।

ऐसे रची हत्या की साजिश पुलिस का कहना है कि जब श्रीनाथ ने पिछले तीन महीनों में अपने पैसे मांगने शुरू किए तो प्रभाकर ने अपने सहयोगी जगदीश के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। पुलिस के मुताबिक, प्रभाकर ने पैसे लौटाने का वादा करके श्रीनाथ को कुप्पम बुलाया था। पुलिस ने बताया कि कुप्पम पहुंचने पर श्रीनाथ के सिर पर हथौड़े से वार करके उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, प्रभाकर और जगदीश ने घर के अंदर एक गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया।

पुलिस ने ऐसे सुलझाई हत्या की गुत्थी जब श्रीनाथ दो दिन तक वापस नहीं लौटे तो उनकी पत्नी ने अट्टीबेले पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शुरुआत में, प्रभाकर ने खुद को निर्दोष बताया और पुलिस से मोबाइल रिकॉर्ड की जांच करने को भी कहा। हालांकि, जब पुलिस ने मामले की आगे जांच की तो उन्हें पता चला कि प्रभाकर और जगदीश, दोनों का पहले भी हत्याओं का इतिहास रहा है।