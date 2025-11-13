हॉर्न बजाने से नाराज युवक ने स्कूटर सवार को मारी टक्कर, दंपति घायल; सीसीटीवी की मदद से आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु पुलिस ने एक युवक को स्कूटर सवार को टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि हॉर्न बजाने से नाराज होकर कार सवार ने स्कूटर सवार को जोरदार चक्कर मार दी। इस टक्कर में स्कूटर सवार महिला के सिर, कंधे और हाथ में चोटें आई हैं, स्कूटर चला रहे पुरुष की पसलियों में चोट लगी है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जिसमें दिख रहा है कि आरोपी युवक टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया।

टक्कर लगने से स्कूटर सवार दंपति घायल बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि यह घटना पिछले महीने एमएस रमैया अस्पताल के पास हुई जब एक दंपति और उनका बच्चा स्कूटर पर थे। 23 साल का सुक्रथ, जो अपनी कार चला रहा था, उसने तेज गति से स्कूटर को टक्कर मार दी।