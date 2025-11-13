Language
    हॉर्न बजाने से नाराज युवक ने स्कूटर सवार को मारी टक्कर, दंपति घायल; सीसीटीवी की मदद से आरोपी गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:08 PM (IST)

    बेंगलुरु में हॉर्न बजाने पर एक युवक ने स्कूटर सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी सुक्रथ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उस पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। घटना एमएस रमैया अस्पताल के पास हुई, जहां स्कूटर सवार दंपति और उनका बच्चा घायल हो गए थे।

    कार सवार ने स्कूटर को मारी टक्कर। (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु पुलिस ने एक युवक को स्कूटर सवार को टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि हॉर्न बजाने से नाराज होकर कार सवार ने स्कूटर सवार को जोरदार चक्कर मार दी।

    इस टक्कर में स्कूटर सवार महिला के सिर, कंधे और हाथ में चोटें आई हैं, स्कूटर चला रहे पुरुष की पसलियों में चोट लगी है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जिसमें दिख रहा है कि आरोपी युवक टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया।

    टक्कर लगने से स्कूटर सवार दंपति घायल

    बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि यह घटना पिछले महीने एमएस रमैया अस्पताल के पास हुई जब एक दंपति और उनका बच्चा स्कूटर पर थे। 23 साल का सुक्रथ, जो अपनी कार चला रहा था, उसने तेज गति से स्कूटर को टक्कर मार दी।

    टक्कर लगने से स्कूटर डिवाइडर के ऊपर से उछल गया, जिससे परिवार घायल हो गया। महिला के हाथ, सिर और कंधे में चोटें आईं, जबकि पुरुष की पसलियों में चोटें आईं। आसपास खड़े लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया।

    सीटीटीवी की मदद से आरोपी गिरफ्तार

    पुलिस ने घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज की जांच करके सुक्रथ का पता लगाया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर लापरवाही से गाड़ी चलाने, चोट पहुंचाने और घटनास्थल से भागने के लिए संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

