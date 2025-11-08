बेंगलुरु जेल में ‘VIP कैदियों’ की मौज, मोबाइल-टीवी संग कट रही सजा; रेपिस्ट को मिल रही ये सुविधाएं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सबेंगलुरु की परप्पाना अग्रहारा सेंट्रल जेल में सुरक्षा में भारी लापरवाही और कुछ कैदियों को मिल रही विशेष सविधाओं के आरोप सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कई खतरनाक अपराधी मोबाइल फोन चलाते और टीवी देखते नजर आए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वीडियो में सीरियल रेपिस्ट और किलर उमेश रेड्डी को जेल के अंगर दो एंड्रॉयड और एक कीपैड मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए देखा गया। बताया गया है कि जेल स्टाफ को इसकी जानकारी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बैरक में टीवी भी लगा देखा गया।

20 महिलाओं से रेप का आरोपी है उमेश रेड्डी उमेश रेड्डी को 1996 से 2002 के बीच 20 महिलाओं से रेप और 18 हत्या के मामलों में दोषी ठहराया गया था। उसे पहले मौत की सजा हुई थी, लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे 30 साल की सजा (बिना रियायत) में बदल दिया था। रेड्डी ने मानसिक बीमारी का दावा किया था, पर मेडिकल रिपोर्ट में वह मानसिक रूप से स्वस्थ पाया गया।

एक और वीडियो में तरुण राजू नाम के आरोपी को फोन इस्तेमाल करते और जेल में खाना बनाते देखा गया। तरुण राजू रान्या गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार हुआ था। बताया जाता है कि वह दुबई से सोने की तस्करी का नेटवर्क चलाता था जिसमें रान्या राव का भी नाम जुड़ा था।