Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'सीने पर लगाया हाथ', बेंगलुरु में आधी रात को घर लौटते समय महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:11 PM (IST)

    बेंगलुरु में एक महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। 17 दिसंबर को ड्यूटी से लौटते समय एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोपी ने ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाने वाली एक और घटना सामने आई है। एक युवा डॉक्टर के साथ कथित तौर पर एक अनजान आदमी ने छेड़छाड़ की, जब वह अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने रहने की जगह पर लौट रही थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह घटना 17 दिसंबर को सुबह करीब 12:49 बजे हुई। पीड़िता सप्तगिरि मेडिकल कॉलेज में पोस्ट-ग्रेजुएशन कर रही है और वह अपने पीजी की ओर लौट रही थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी एक दोपहिया वाहन पर उसके पास आया और बस स्टॉप का पता पूछने के बहाने उसके पास रुक गया।

    महिला डॉक्टर के सीने पर लगाया हाथ

    इसके बाद उसने कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया और उसके सीने को छुआ। हमले से हैरान होकर डॉक्टर मदद के लिए चिल्लाया, जिसके बाद आरोपी अपनी बाइक पर बैठकर भाग गया।

    महिला ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

    बाद में महिला ने सोलादेवनहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जहां मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि, पुलिस अभी तक आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। इससे पहले इस हफ्ते की शुरुआत में एक 27 साल के आदमी को शाम के समय अकेले चल रही महिलाओं को निशाना बनाने और उनके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

    पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान विनोद टी के रूप में हुई है, वह शहर में एक सैंडविच आउटलेट में काम करता था और कथित तौर पर एक महीने से ज्यादा समय से ऐसे कामों में शामिल था।

    पुलिस के मुताबिक, आरोपी शाम के समय महिलाओं को निशाना बनाता था और अगर उन्हें अकेला चलते या सवारी करते देखता था, तो अचानक उनके पास जाकर उन्हें कसकर गले लगा लेता था या गलत तरीके से छूता था, और फिर अपनी दोपहिया गाड़ी से मौके से भाग जाता था।

    यह भी पढ़ें: यौन उत्पीड़न, ड्रग्स और जुर्माना... बेंगलुरु के अपार्टमेंट में चलता है अपना 'जस्टिस सिस्टम', खुलेआम घूम रहे अपराधी