'सीने पर लगाया हाथ', बेंगलुरु में आधी रात को घर लौटते समय महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाने वाली एक और घटना सामने आई है। एक युवा डॉक्टर के साथ कथित तौर पर एक अनजान आदमी ने छेड़छाड़ की, जब वह अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने रहने की जगह पर लौट रही थी।

यह घटना 17 दिसंबर को सुबह करीब 12:49 बजे हुई। पीड़िता सप्तगिरि मेडिकल कॉलेज में पोस्ट-ग्रेजुएशन कर रही है और वह अपने पीजी की ओर लौट रही थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी एक दोपहिया वाहन पर उसके पास आया और बस स्टॉप का पता पूछने के बहाने उसके पास रुक गया।

महिला डॉक्टर के सीने पर लगाया हाथ इसके बाद उसने कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया और उसके सीने को छुआ। हमले से हैरान होकर डॉक्टर मदद के लिए चिल्लाया, जिसके बाद आरोपी अपनी बाइक पर बैठकर भाग गया। महिला ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत बाद में महिला ने सोलादेवनहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जहां मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि, पुलिस अभी तक आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। इससे पहले इस हफ्ते की शुरुआत में एक 27 साल के आदमी को शाम के समय अकेले चल रही महिलाओं को निशाना बनाने और उनके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।