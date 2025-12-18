यौन उत्पीड़न, ड्रग्स और जुर्माना... बेंगलुरु के अपार्टमेंट में चलता है अपना 'जस्टिस सिस्टम', खुलेआम घूम रहे अपराधी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में पुलिस ने एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट एसोसिएशन और उसके प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को नजरअंदाज किया और आपराधिक मामलों की जानकारी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को देने के बजाय उन्हें अपने तरीके से निपटाया।

कुंबलगोडु पुलिस ने प्रोविडेंट सनवर्थ अपार्टमेंट एसोसिएशन और कॉम्प्लेक्स को सिक्योरिटी सर्विस देने वाली एजेंसी टाइको सिक्योरिटी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर बिना इजाजत के सजा के नियम बनाने और लागू करने, अंदरूनी जांच करने और कथित आपराधिक कामों में शामिल निवासियों पर जुर्माना लगाने का आरोप है।

पुलिस का क्या कहना है? पुलिस के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम बेंगलुरु के डोड्डाबेले में स्थित इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग रहते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। जांचकर्ताओं का आरोप है कि कई निवासी मामूली उल्लंघनों से लेकर गंभीर अपराधों में शामिल थे, जिनमें अपार्टमेंट परिसर और आस-पास के इलाकों में यौन उत्पीड़न, चोरी, नशीले पदार्थों का सेवन और ड्रग्स का अवैध कब्जा शामिल है।

बनाए खुद के नियम पुलिस को इन घटनाओं की रिपोर्ट करने के बजाय, अपार्टमेंट एसोसिएशन पर आरोप है कि उसने अपने खुद के नियम बनाए, आरोपियों से अंदर ही पूछताछ की, पैसों का जुर्माना लगाया और इसमें शामिल लोगों को आजाद छोड़ दिया। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी पर एसोसिएशन को इन कामों को करने में मदद करने का आरोप है।

पुलिस ने कहा कि इस तरह से आपराधिक मामलों को दबाया गया, पीड़ितों को न्याय नहीं मिला और आरोपी व्यक्तियों को कानूनी नतीजों से बचने में मदद मिली। साउथ वेस्ट डिवीजन की डिप्टी कमिश्नर अनिता बी हडन्नावर ने कहा, "जब हमें पता चला कि क्या हो रहा है, तो हमने महिलाओं के खिलाफ अपराध, चोरी और ड्रग्स से जुड़े अपराधों में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश करने के लिए उनके खिलाफ केस दर्ज करने का फैसला किया।"