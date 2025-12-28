हनीमून, झगड़ा और आत्महत्या...दो दिन में पति-पत्नी ने दे दी जान, जिंदगी-मौत की जंग लड़ रही सास

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के एक युवक ने अपनी पत्नी की आत्महत्या के दो दिन बाद नागपुर के एक होटल में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक पत्नी के माता-पिता ने सूरज के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया था।

पत्नी के आत्महत्या के दो दिन बाद सूरज बेंगलुरु से एक हजार किलोमीटर दूर नागपुर गया, जहां वो अपनी मां के साथ पहुंचा था। उसने कमरे में सीलिंग फैन से लटककर जान दे दी, वहीं उसकी मां ने भी आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

झगड़े के बाद हनीमून से जल्दी लौटा कपल इस जोड़े ने 29 अक्टूबर को बेंगलुरु में शादी की थी और उसके बाद हनीमून के लिए श्रीलंका गए थे। हालांकि, यह यात्रा छोटी हो गई और एक झगड़े के बाद वे पिछले हफ्ते बेंगलुरु लौट आए। गानवी के परिवार ने दावा किया कि वे लड़की को अपने घर वापस ले आए क्योंकि कथित तौर पर उसे ससुराल वालों से अस्वीकृति और अपमान का सामना करना पड़ा था।

पत्नी ने आत्महत्या कर ली मंगलवार को, गानवी ने आत्महत्या की कोशिश की और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। उसकी मौत गुरुवार को हुई।

पति ने नागपुर में फंदे से लटककर दी जान उसकी मौत के बाद, गानवी के परिवार ने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें शिवन्ना और उसके परिवार के सदस्यों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। उन्होंने उसके ससुराल वालों के घर के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। अपने शहर में विरोध का सामना करते हुए, शिवन्ना और उसकी मां, जयंती, नागपुर चले गए, जहां बाद में वह शिवन्ना मृत पाया गया।