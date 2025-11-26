Language
    कर्नाटक: 'नंदिनी' के नाम पर नकली घी का रैकेट चलाने वाला कपल गिरफ्तार, करोड़ों की संपत्ति भी जब्त

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:16 PM (IST)

    कर्नाटक पुलिस ने 'नंदिनी' ब्रांड के नाम पर नकली घी का अवैध कारोबार करने वाली एक दंपति को गिरफ्तार किया है। शिवकुमार और रम्या नामक इस जोड़े के पास से करोड़ों की संपत्ति भी जब्त की गई है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान नकली घी बनाने के उपकरण और सामग्री बरामद की है। मामले की जांच जारी है और पुलिस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है।

    Hero Image

    नकली घी का रैकेट चलाने वाला कपल। फोटो - X

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के बेंगलुरु में मिलावटी 'नंदिनी' घी का रैकेट चलाने वाले कपल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की पहचान शिवकुमार और रम्या के रूप में हुई है। कपल के साथ पुलिस ने भारी मात्रा में कैश भी जब्त किया है।

    कर्नाटक को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्ट्स फेडरेशन (KMF) के अंतर्गत बने 'नंदिनी' को दक्षिण भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद डेयरी ब्रांड्स में गिना जाता है। हालांकि, इसके नाम का फायदा उठाते हुए एक कपल नकली घी का रैकेट चला रहा था।

    छापेमारी में खुली पोल

    केंद्रीय क्राइम ब्रांच (CCB) की टीम छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में मशीने और घी बनाने का मटेरियल बरामद किया है। यह कपल एडवांस औद्योगिक उपकरणों का इस्तेमाल करके मिलावटी घी बनाता था और इसे 'नंदिनी' ब्रांड की आड़ में बेच रहा था। पुलिस ने सभी मशीनें भी जब्त कर ली हैं। साथ ही रैकेट में शामिल 4 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है।

    Nandini Fake Ghee (1)

    छापेमारी में मिला नकली घी। फोटो- X

    खुफिया जानकारी के आधार पर की छापेमारी

    दक्षिण भारत के सबसे मशहूर डेयरी ब्रांड्स में शुमार 'नंदिनी' के नाम पर चलने वाला यह रैकेट कुछ समय पहले ही सामने आया था। आंतरिक जांच के दौरान पता चला कि 'नंदिनी' के नाम से बाजार में मिलावटी घी बिक रहा है। 14 नवंबर को केंद्रीय क्राइम ब्रांच की स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम और KMF विजिलांस विंग ने खुफिया जानकारी के आधार पर साझा ऑपरेशन चलाया।

    पुलिस ने नकली घी से भरा वाहन जब्त किया और फिर घी बनाने वाले सप्लाई हब कृष्णा एंटरप्राइजेज के कई गोदामों, दुकानों और गाड़ियों की छापेमारी की। ऑपरेशन के दौरान पुलिस को मिलावटी घी से लदी एक गाड़ी भी मिली, जो तमिलनाडु से आ रही थी।

    Nandini Fake Ghee (2)

    'नंदिनी' ब्रांड के अंतर्गत बनने वाले प्रोडक्ट्स। फाइल फोटो

    करोड़ों की संपत्ति भी जब्त

    पुलिस ने 1.26 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा 8,136 लीटर मिलावटी घी भी मिला है, जिसकी कीमत 56.95 लाख रुपये आंकी गई है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 1.19 लाख कैश और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस को 60 लाख रुपये का सामान भी मिला है।

    पुलिस के अनुसार, घी में नारियल का तेल और पाम ऑयल मिलाने के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि घी में जानवरों की चर्बी भी मिलाई जाती थी या नहीं? पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

