'बेंगलुरु में नया खतरा....', यात्री ने कैब ड्राइवरों के बारे में बताई ऐसी बात; लोग बोले- यह काफी अनसेफ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के एक यात्री ने कैब ड्राइवरों के व्यवहार पर पोस्ट शेयर किया है। यात्री का कहना है कि कैब ड्राइवर गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल रील देखने के लिए करते हैं, जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों और गाड़ी में बैठे यात्री की सुरक्षा दांव पर लग जाती है।

यात्री ने लगातार ऐसे बढ़ रहे मामलों पर नाराजगी जताते है। उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर इस पोस्ट को शेयर किया। यात्री ने इसका शीर्षक लिखा था- 'बेंगलुरु में नया खतरा'। उसने लिखा, 'हाल ही में मेरे ऐसे अनुभव रहे हैं, जब उबर-ओला या ऑटो ड्राइवर गाड़ी चलाते समय रील और यूट्यूब देखते हैं।'

वायरल हो गया पोस्ट यात्री ने कहा कि जब ड्राइवरों से इस बारे में पूछा जाता है, तो वह मैप के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करने का दावा कर इस सवाल को टाल देते हैं। यात्री ने इसे बहुत अनसेफ बताया है। कुछ ही समय में ये पोस्ट वायरल हो गया। कई लोगों ने ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ सख्त नियम बनाने की मांग की है।

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'एक बार मैं ऑटो से सफर कर रहा था। ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और पूरे सफर के दौरान फोन पर अपनी पत्नी से नॉन वेज कीमा नहीं बनाने के लिए झगड़ रहा था।' दूसरे ने बताया कि दो हफ्ते पहले मैंने बाइक टैक्सी की थी, जिसका ड्राइवर बाइक चलाते हुए यूट्यूब देख रहा था।