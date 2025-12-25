Language
    पिस्तौल, चाकू और महीनों की प्लानिंग... बेंगलुरु में बैंक मैनेजर की हत्या का खुला राज

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:05 PM (IST)

    बैंक मैनेजर भुवनेश्वरी की हत्या का खुलासा। (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में बैंक मैनेजर भुवनेश्वरी हत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि 39 साल की बैंक मैनेजर भुवनेश्वरी की हत्या की प्लानिंग उसके अलग रह रहे पति बालमुरुगन ने कई महीने पहले से की थी।

    बालमुरुगन (40 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर) पर आरोप है कि उसने हमले से महीनोंभर पहले एक अवैध पिस्तौल और बैकअप के तौर पर एक चाकू भी खरीदी थी।

    कैसे दिया हत्याकांड को अंजाम?

    भुवनेश्वरी को मंगलवार शाम को पश्चिम बेंगलुरु में बहुत करीब से गोली मारी गई थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी बाद में एक पुलिस स्टेशन गया और उसने सरेंडर कर दिया।

    आरोपी ने पुलिस को हथियार और चाकू दोनों सौंप दिए। इतना ही नहीं उसने दावा किया कि उसकी पत्नी 'इसीके लायक थी'। गोलीबारी राजाजीनगर इंडस्ट्रियल एरिया में 1st मेन रोड के पास शाम करीब 6।30 बजे गोलीबारी हुई।

    पुलिस की जांच

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी को मंगलवार रात स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए क्राइम सीन पर वापस ले जाया गया।

    जहां उसने कथित तौर पर घटना का पूरा ब्यौरा बताया, और जांचकर्ताओं को बताया कि उसे पक्का यकीन था कि वह मर चुकी है, जिसके बाद वह मौके से निकलकर प्लान के मुताबिक पुलिस स्टेशन चला गया।

    क्यों रची हत्या की साजिश?

    भुवनेश्वरी और बालामुरुगन की शादी 2011 में हुई थी। पुलिस ने बताया कि कुछ साल बाद वैवाहिक विवाद शुरू हो गए, आरोपी को कथित तौर पर अपनी पत्नी की वफादारी पर शक था।

    वह अक्सर उस पर दूसरे पुरुषों से बात करने का आरोप लगाता था। परिवार के सदस्यों ने बताया कि बच्चों के जन्म के बाद झगड़े बढ़ गए और सुलह की बार-बार की गई कोशिशें नाकाम रहीं।

    हथियार के स्रोत की जांच

    पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी ने हथियार कैसे हासिल किया, क्या इसे कर्नाटक के बाहर से लाया गया था, और क्या हथियार की सप्लाई में कोई और शामिल था।