Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैश वैन से 7 करोड़ की लूट में बेंगलुरु पुलिस को सफलता, कॉन्स्टेबल समेत तीन आरोपियों को दबोचा

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:35 PM (IST)

    बेंगलुरु पुलिस को 7 करोड़ की एटीएम कैश वैन डकैती मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कांस्टेबल समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। जिनमें कैश वैन का इंचार्ज और सीएमएस कंपनी का पूर्व कर्मचारी भी शामिल हैं। पुलिस ने 5.76 करोड़ रुपये बरामद किए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    बेंगलुरु की 7 करोड़ की ATM कैश वैन डकैती सुलझी (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु पुलिस ने सात करोड़ रुपये से अधिक की सनसनीखेज ATM कैश वैन डकैती के मामले को महज कुछ दिनों में सुलझा लिया है। पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि इस डकैती में खुद कैश वैन का इंचार्ज, एक पुलिस कांस्टेबल और CMS कंपनी का पूर्व कर्मचारी शामिल था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 5.76 करोड़ रुपये नकद बरामद कर लिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेंगलुरु पुलिस ने सात करोड़ रुपये से अधिक की ATM कैश वैन डकैती मामले को महज कुछ दिनों में सुलझा लिया है। पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि शहर में 7.11 करोड़ रुपये की लूट के सिलसिले में एक पुलिस कांस्टेबल समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

    इस डकैती में खुद कैश वैन का इंचार्ज, एक पुलिस कांस्टेबल और CMS कंपनी का पूर्व कर्मचारी शामिल था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 5.76 करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं। बाकी रकम का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं।

    जांच के लिए बनाई गईं 11 टीमें

    बेंगलुरु ATM कैश डकैती मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि हमने ग्यारह टीमें बनाई थीं और इस काम के लिए 200 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाया था। 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई और तीन को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों को ट्रैक करने के लिए सभी दक्षिणी राज्यों और गोवा में छह टीमें भेजी गईं। इनमें गाड़ी का इंचार्ज, CMS इंफोसिस्टम्स का पुराना कर्मचारी और गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं।

    तीन महीने पहले बनाई थी लूट की योजना

    अधिकारी के मुताबिक, गैंग ने तीन महीने पहले लूट की योजना बनाई थी। उन्होंने कैश वैन के रूट का सर्वे किया और बिना CCTV कैमरों वाला रास्ता चुना। पुलिस ने बताया कि 19 नवंबर को, कुछ अनजान लोगों ने कथित तौर पर RBI अधिकारी बनकर यहां एक ATM कैश वैन को रोका और करीब सात करोड़ रुपये लेकर फरार हो गए।

    यह घटना तब हुई जब CMS Info System की गाड़ी जेपी नगर में एक बैंक ब्रांच से कैश ले जा रही थी। संदिग्ध आरोपी भारत सरकार के स्टिकर वाली कार में आए, वैन को यह कहकर रोका कि उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई करने हैं, और स्टाफ को कैश के साथ अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठा लिया। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- 'RBI के अधिकारी हैं...', बेंगलुरु में बदमाशों ने रुकवाई कैश वैन; 7 करोड़ लूटकर फरार

     