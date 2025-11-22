कैश वैन से 7 करोड़ की लूट में बेंगलुरु पुलिस को सफलता, कॉन्स्टेबल समेत तीन आरोपियों को दबोचा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु पुलिस ने सात करोड़ रुपये से अधिक की सनसनीखेज ATM कैश वैन डकैती के मामले को महज कुछ दिनों में सुलझा लिया है। पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि इस डकैती में खुद कैश वैन का इंचार्ज, एक पुलिस कांस्टेबल और CMS कंपनी का पूर्व कर्मचारी शामिल था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 5.76 करोड़ रुपये नकद बरामद कर लिए हैं।

बेंगलुरु पुलिस ने सात करोड़ रुपये से अधिक की ATM कैश वैन डकैती मामले को महज कुछ दिनों में सुलझा लिया है। पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि शहर में 7.11 करोड़ रुपये की लूट के सिलसिले में एक पुलिस कांस्टेबल समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इस डकैती में खुद कैश वैन का इंचार्ज, एक पुलिस कांस्टेबल और CMS कंपनी का पूर्व कर्मचारी शामिल था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 5.76 करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं। बाकी रकम का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं।

जांच के लिए बनाई गईं 11 टीमें बेंगलुरु ATM कैश डकैती मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि हमने ग्यारह टीमें बनाई थीं और इस काम के लिए 200 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाया था। 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई और तीन को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों को ट्रैक करने के लिए सभी दक्षिणी राज्यों और गोवा में छह टीमें भेजी गईं। इनमें गाड़ी का इंचार्ज, CMS इंफोसिस्टम्स का पुराना कर्मचारी और गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं।

तीन महीने पहले बनाई थी लूट की योजना अधिकारी के मुताबिक, गैंग ने तीन महीने पहले लूट की योजना बनाई थी। उन्होंने कैश वैन के रूट का सर्वे किया और बिना CCTV कैमरों वाला रास्ता चुना। पुलिस ने बताया कि 19 नवंबर को, कुछ अनजान लोगों ने कथित तौर पर RBI अधिकारी बनकर यहां एक ATM कैश वैन को रोका और करीब सात करोड़ रुपये लेकर फरार हो गए।