'RBI के अधिकारी हैं...', बेंगलुरु में बदमाशों ने रुकवाई कैश वैन; 7 करोड़ लूटकर फरार
बेंगलुरु में दिनदहाड़े एटीएम कैश वैन से 7.11 करोड़ रुपये की डकैती हुई। साउथ एंड सर्कल के पास हुई इस घटना में, आरबीआई अधिकारी बनकर आए बदमाशों ने कर्मचारियों को धमकाया और नकदी लूट ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शहर में वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। गिरोह ने नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के बेंगलुरु में दिनदहाड़े डकैती की वारदात सामने आई है। एक गिरोह ने एटीएम में कैश जमा करने के लिए नकदी ले जा रहे वाहन से 7.11 करोड़ रुपये लेकर फरार हो गए। शहर में वाहनों की जांच तेज कर दी गई है।
यह घटना साउथ एंड सर्कल के पास हुई। कर्मचारी एटीएम में नकदी डालने ले जा रहे थे, तभी इनोवा कार में सात-आठ बदमाश वहां पहुंचे। उन लोगों ने खुद को आरबीआइ का अधिकारी बताकर नकदी प्रबंधन टीम को धमकाया।
कैश कार से लोगों को निकाल दिया बाहर
उन्होंने बंदूकधारी और अन्य कर्मचारियों को गाड़ी से बाहर निकाल दिया। वे चालक को डेयरी सर्कल की ओर ले गए और फ्लाईओवर पर गाड़ी रोक दी। वहां लुटेरों ने नकदी अपनी इनोवा कार में रखवा ली और मौके से फरार हो गए।
कर्मचारियों से पूछताछ कर रही पुलिस
कैश वैन के कर्मचारियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गाड़ी में ड्राइवर, दो बंदूकधारी और एक कैश लो¨डग स्टाफ मौजूद था। अपराधियों ने बंदूकधारियों और कैश लोडिंग स्टाफ को अपनी इनोवा कार में बिठा लिया।
दो आरोपित ड्राइवर के साथ वाहन में थे, जबकि बाकी इनोवा में थे। तीनों को थोड़ी दूर ले जाकर कार से उतार दिया गया। डेयरी सर्कल फ्लाईओवर पर गिरोह ने वाहन से निकालकर नकदी अपनी कार में डाल ली और फरार हो गए। गिरोह ने लूट के लिए नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था।
