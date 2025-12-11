New Rule: बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कार चालकों को चुकानी होगी भारी कीमत, ज्यादा देर रुके तो लगाने पड़ेंगे थाने के चक्कर

Language
    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 07:17 PM (IST)

    बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को अब पार्किंग नियमों का पालन करना होगा। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई चालक अपनी कार को न ...और पढ़ें

    Hero Image

    बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। (फाइल) 

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भीड़ कम करने, सुरक्षा बेहतर बनाने और अपने टर्मिनलों के बाहर यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के मकसद से नए अराइवल पिक-अप नियम लागू करने जा रहा है।

    एयरपोर्ट ने देखा है कि अराइवल कर्बसाइड पर प्राइवेट कारों और कैब के लंबे समय तक खड़े रहने से आर्टिफिशियल ट्रैफिक जाम हो रहा है, जिससे यात्रियों और ड्राइवरों दोनों को परेशानी हो रही है।

    इस समस्या से निपटने के लिए, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (BIAL) एक लेन-सेग्रीगेशन सिस्टम शुरू कर रहा है, जिसे अनुशासन लागू करने, अवैध पार्किंग को रोकने और टर्मिनल के एंट्री गेट पर रुकने के समय को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है।

    ज्यादा देर रुकने पर लगेगा जुर्माना

    नए नियमों के तहत, प्राइवेट गाड़ियां (सफेद नंबर प्लेट वाली कारें) टर्मिनल 1 (T1) और टर्मिनल 2 (T2) पर तय पिक-अप जोन में बिना किसी शुल्क के एंट्री कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ 8 मिनट के लिए। इस फ्री समय के बाद, ज्यादा देर रुकने पर जुर्माना लगेगा।

    • 8-13 मिनट के बीच रुकने वाली गाड़ियों के लिए 150 रुपये
    • 13-18 मिनट के लिए 300 रुपये
    • 18 मिनट से ज्यादा रुकने वाली गाड़ियों को पास के पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, जहां अतिरिक्त जुर्माना और टोइंग चार्ज लगाया जाएगा।

    एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि 8 मिनट का फ्री समय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा है, जिसका मकसद बिना भीड़भाड़ बढ़ाए यात्रियों को आसानी से पिक-अप करने के लिए पर्याप्त समय देना है।

    कमर्शियल गाड़ियों, जिसमें पीली नंबर प्लेट वाली टैक्सियां और इलेक्ट्रिक कैब शामिल हैं, उनको सिर्फ तय पार्किंग जोन में ही इंतजार करना होगा।

    • आसान पिक-अप अनुभव सुनिश्चित करने के लिए, उनके लिए पार्किंग के पहले 10 मिनट फ्री होंगे।
    • T1 कमर्शियल पिक-अप को P3 और P4 पार्किंग जोन का इस्तेमाल करना होगा।
    • T2 कमर्शियल पिक-अप को P2 जोन का इस्तेमाल करना होगा।

    11 दिसंबर से नए नियम लागू

    ये नए नियम 11 दिसंबर, 2025 को टर्मिनल 2 पर और 13 दिसंबर, 2025 को टर्मिनल 1 पर लागू किए जाएंगे, हाल ही में हुई फ्लाइट में रुकावटों के सामान्य होने के बाद। BIAL के एक प्रवक्ता ने कहा, "हाल की फ्लाइट में हुई दिक्कतों के स्थिर होने के बाद, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु (BLR एयरपोर्ट) अराइवल कर्बसाइड पर नए पिकअप उपायों और ओवरस्टे चार्ज को लागू करेगा, जो टर्मिनल 2 पर 11 दिसंबर, 2025 और टर्मिनल 1 पर 13 दिसंबर, 2025 से प्रभावी होंगे।"

    "ये उपाय कर्बसाइड मूवमेंट को बेहतर बनाने और यात्रियों और एयरपोर्ट से जुड़े सभी लोगों के लिए ओवरऑल लैंडसाइड अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं और हम इस बदलाव के दौरान सभी पार्टनर्स के लगातार समर्थन और सहयोग की सराहना करते हैं।"

    बयान में आगे कहा गया, एयरपोर्ट को उम्मीद है कि नया सिस्टम कर्बसाइड के गलत इस्तेमाल को काफी कम करेगा, ट्रैफिक फ्लो को आसान बनाएगा, और यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, अधिक कुशल अराइवल अनुभव प्रदान करेगा।

