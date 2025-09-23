बंगाली फिल्म प्रोड्यूसर श्याम सुंदर डे ने एक्ट्रेस पूजा बनर्जी से की 1.58 करोड़ की ठगी, मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार

बंगाली फिल्म निर्माता श्याम सुंदर डे को बांगुर नगर पुलिस ने अभिनेत्री पूजा बनर्जी से 1.58 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पूजा ने शिकायत में कहा कि डे ने खुद को फाइनेंसर बताकर उन्हें और उनके पति कुणाल वर्मा को निवेश के लिए राजी किया था। डे ने OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के प्रसारण अधिकार का वादा किया था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांगुर नगर पुलिस ने बंगाली फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर श्याम सुंदर डे को गिरफ्तार किया गया है। उन पर टीवी और फिल्म एक्ट्रेस पूजा बनर्जी से 1.58 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है। पूजा हिंदी टीवी सीरियल तुझ संग प्रीत लगाई सजना, कुमकुम भाग्य और तेलुगु फिल्म वीडु में काम कर चुकी हैं।

पुलिस के मुताबिक, 20 सितंबर को API विवेक तांबे के नेतृत्व में और DCP संदीप जाधव व सीनियर इंस्पेक्टर रविंद्र अव्हाड के मार्गदर्शन में टीम ने कोलकाता के बंधन नगर इलाके से डे को पकड़ा। आरोपी को मुंबई लाया गया और बोरीवली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे 26 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया।

दो आरोपी हैं फरार पुलिस का कहना है कि इस मामले में दो और आरोपी शामिल हैं जो अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। अभिनेत्री ने जुलाई में FIR दर्ज कराई थी। शिकायत के मुकाबिक, डे ने खुद को फाइनेंसर और प्रोड्यूसर बताकर उन्हें और उनके पति एक्टर कुनाल वर्मा को निवेश के लिए राजी किया।

उसने दावा किया कि 16 फिल्मों के ब्रॉडकास्ट राइट्स बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं। विश्वास दिलाने के लिए डे ने फर्जी ईमेल और OTT अधिकारियों के नाम से झूठी बातचीत दिखाई। 9 अप्रैल को दंपती ने उनके साथ समझौता किया और 17 अप्रैल से 25 मई के बीच करीब 2.68 करोड़ रुपये उसकी कंपनी शैडो फिल्म्स के खातों में ट्रांसफर किए। बदले में उसने 50 लाख रुपये का तय मुनाफा और जीरो रिस्क का वादा किया।

बनाया बीमारी का बहाना लेकिन पैसे लेने के बाद उसने बीमारी का बहाना बनाया और इलाज के लिए मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हो गया। इस दौरान पूजा और कुनाल ने उसका मेडिकल खर्च भी उठाया। बाद में वह कॉल टालने लगा और सिर्फ 9.5 लाख रुपये दो किश्तों में लौटाए।

पुलिस जांच में सामने आया कि श्याम सुंदर डे पर पहले भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। कोलकाता के जोरासंको थाने में कारोबारी मनीष सिंघानिया ने शिकायत दी थि कि डे ने फिल्म प्रोडक्शन के नाम पर उनसे 2.76 करोड़ रुपये की ठगी की थी।