    बंगाल में SIR को लेकर बड़ी कार्रवाई, 1000 BLO को चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस

    By Jagran News Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 05:39 PM (IST)

    बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर राजनीति तेज है। चुनाव आयोग ने 1000 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, क्योंकि उन्होंने कार्य से मुक्ति मांगी थी। नियुक्ति पत्र अस्वीकार करने पर पहले भी नोटिस जारी हुए हैं। राज्य में एसआइआर की तैयारियां चल रही हैं, और मतदाता सूची की मैपिंग की जा रही है। 

    1000 BLO को चुनाव आयोज ने जारी किया कारण बताओ नोटिस (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआइआर) को लेकर बंगाल मे राजनीति गर्म है। इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बंगाल के लगभग 1000 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। सूत्रों के अनुसार इन सभी बीएलओ ने एसआइआर के लिए कार्य से मुक्ति देने की मांग की है। संबंधित बीएलओ से कार्य से मुक्ति मांगने का कारण बताने को कहा गया है।

    बीएलओ नहीं स्वीकार कर रहे थे नियुक्ति पत्र

    आयोग ने कुछ दिन पहले ही बीएलओ की नियुक्ति शुरू की है। कुछ दिन पहले ही राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने अपने सचिव विनोद कुमार को सूचित किया था कि कई जिला मजिस्ट्रेटों और जिला निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट से पता चलता है कि कई शिक्षक बीएलओ के नियुक्ति पत्र स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनसे नियुक्ति न चाहने का कारण बताने को कहा गया है।

    पहले भी जारी हो चुका है नोटिस

    इससे पहले भी कई बीएलओ को इसी कारण से कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। उन्हें नोटिस मिलने के 72 घंटों के भीतर जवाब देने का भी आदेश दिया गया। बिहार में एसआइआर का दौर खत्म हो गया है। इसके तुरंत बाद मतदाता सूची जारी हो चुकी है। आयोग ने कहा कि यह सर्वेक्षण न केवल बिहार में, बल्कि पूरे देश में कराया जाएगा। राज्य में एसआइआर की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी जिलों में मतदाता सूची की मैपिंग और अपलोडिंग का काम तेजी से किया जा रहा है।

    मतदाता सूची में एसआइआर पर होगी बैठक

    सूत्रों के अनुसार 'मैपिंग' के मामले में 2002 की एसआइआर सूची का मिलान नवीनतम प्रकाशित मतदाता सूची से किया जा रहा है। ऐसे में इस बार आयोग ने एक-एक करके बीएलओ को कारण बताओ नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। उधर, चुनाव आयोग ने देश के सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को बुधवार और गुरुवार को दिल्ली तलब किया है। बताया जा रहा है कि मतदाता सूची में एसआइआर पर केंद्रित बैठक होगी।

