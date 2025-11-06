बंगाल के सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना में राज्य गीत अनिवार्य, निर्देश जारी 

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल सरकार ने सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सुबह की प्रार्थना में राज्य गीत गाना अनिवार्य कर दिया है। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है।

इसमें कहा गया है कि स्कूलों में सुबह की प्रार्थना में राज्य गीत 'बांग्लार माटी, बांग्लार जल' (बंगाल की मिट्टी, बंगाल का पानी) गाना होगा। मालूम हो कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित इस गीत को 2023 में ममता सरकार ने राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया था। इसे लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था। तब इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था।