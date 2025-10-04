पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम विस्फोट से महिला की मौत, पति गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल इलाके में एक घर में बम विस्फोट होने से सिद्धातुन खातून नामक एक महिला की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतका के पति गफूर मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार विस्फोट इतना तीव्र था कि महिला बुरी तरह जल गई और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस बम रखने के उद्देश्य की जांच कर रही है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल इलाके में शुक्रवार को एक घर में बम विस्फोट में एक महिला की मौत हो गई। मृतका का नाम सिद्धातुन खातून है।
पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति गफूर मंडल को गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों के अनुसार विस्फोट की तीव्रता काफी अधिक थी।
बताया जा रहा है कि महिला घर की एक जगह से धान लाने गई थी, तभी जोरदार विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में आने से वह बुरी तरह जल गई।
उसे तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घर में बम किस उद्देश्य से रखा गया था, पुलिस इसकी जांच कर रही है।
