Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम विस्फोट से महिला की मौत, पति गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल इलाके में एक घर में बम विस्फोट होने से सिद्धातुन खातून नामक एक महिला की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतका के पति गफूर मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार विस्फोट इतना तीव्र था कि महिला बुरी तरह जल गई और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस बम रखने के उद्देश्य की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम विस्फोट से महिला की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल इलाके में शुक्रवार को एक घर में बम विस्फोट में एक महिला की मौत हो गई। मृतका का नाम सिद्धातुन खातून है।

    पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति गफूर मंडल को गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों के अनुसार विस्फोट की तीव्रता काफी अधिक थी।

    बताया जा रहा है कि महिला घर की एक जगह से धान लाने गई थी, तभी जोरदार विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में आने से वह बुरी तरह जल गई।

    उसे तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घर में बम किस उद्देश्य से रखा गया था, पुलिस इसकी जांच कर रही है।

    यह भी पढ़ें- पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में एक और घायल की मौत, संख्या हुई चार; सही इलाज न मिलने का लगा आरोप

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें