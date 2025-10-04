पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम विस्फोट से महिला की मौत, पति गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल इलाके में शुक्रवार को एक घर में बम विस्फोट में एक महिला की मौत हो गई। मृतका का नाम सिद्धातुन खातून है।

पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति गफूर मंडल को गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों के अनुसार विस्फोट की तीव्रता काफी अधिक थी।

बताया जा रहा है कि महिला घर की एक जगह से धान लाने गई थी, तभी जोरदार विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में आने से वह बुरी तरह जल गई।

उसे तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घर में बम किस उद्देश्य से रखा गया था, पुलिस इसकी जांच कर रही है।

