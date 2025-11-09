Language
    पश्चिम बंगाल: घर-घर जाने के बजाय चाय की दुकान पर बांट रहे थे फॉर्म, 8 BLO को कारण बताओ नोटिस जारी

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 09:01 AM (IST)

    निर्वाचन आयोग ने बंगाल में आठ बूथ स्तरीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, क्योंकि वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर-घर जाने के बजाय अन्य स्थानों पर प्रपत्र बांट रहे थे। 

    बंगाल में 8 BLO को कारण बताओ नोटिस (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को बंगाल में आठ बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया, क्योंकि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के लिए घर-घर जाने के बजाय चाय की दुकानों, स्थानीय क्लबों और अन्य स्थानों से प्रपत्र वितरित कर रहे थे। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

    आयोग ने राज्य में एसआइआर की कवायद के दौरान प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए नये निर्देश भी जारी किए। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि आयोग ने राज्य प्राधिकारों को बिहार माडल का पालन करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत बीएलओ को मतदाताओं के घर जाकर सीधे फार्म (प्रपत्र) वितरित करने और एकत्र करने की आवश्यकता होती है।


    मोबाइल या ईमेल का लिंक जरूरी

    बता दें कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया के तहत आनलाइन गणना प्रपत्र जमा करने के लिए मतदाता परिचय पत्र के साथ मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आइडी का लिंक होना जरूरी है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि मोबाइल नंबर या ईमेल आइडी लिंक्ड नहीं होने पर आनलाइन प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा।

    चुनाव आयोग घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करने बजाय इसे जहां-तहां बांटने वाले बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा है। इसी के तहत आठ बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

