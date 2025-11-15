तमिलनाडु में चाय बागान में घटी भयावह घटना, महिला पर भालू ने अचानक किया हमला; अस्पताल में भर्ती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के कोटागिरी में शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जब चाय बागान में काम करने वाली 60 वर्षीय महिला पर अचानक एक भालू ने हमला कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

घटना कोटागिरी के एक चाय बागान की है, जहां भालू झाड़ियों में छिपा हुआ था। जैसे ही महिला पत्तियां तोड़ने पहुंची, भालू ने अचानक उस पर हमला कर दिया। हमले में महिला के बाएं हाथ और बाएं पैर में चोट आई।

हमले के बाद साथी कर्मियों ने उसे तुरंत कोटागिरी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल महिला की पहचान देवी के रूप में हुई है, जो नेपाल से आई एक प्रवासी मजदूर हैं।

वन विभाग की टीम मौके पर तैनात

घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग के अधिकारी अस्पताल पहुँचे और देवी से मिले। उन्होंने इलाज का खर्च उठाने और सरकारी मुआवज़ा दिलाने का भरोसा दिया। वनकर्मी चाय बागान क्षेत्र में ही डेरा डाले हुए हैं ताकि भालू को फिर से देखा जा सके और उसे सुरक्षित तरीके से जंगल के अंदर की ओर भेजा जा सके।