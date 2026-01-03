'ये सनातनियों की जीत', बांग्लादेशी क्रिकेटर के खिलाफ BCCI के एक्शन पर बोले बीजेपी नेता
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शाहरुख खान के स्वामित्व वाली कोलकाता नाइट राइडर्स को इंडियन प्रीमियर लीग से पहले बांग्लादेशी के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर का निर्देश दिया गया है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि जरूरत पड़ने पर केकेआर को बांग्लादेशी खिलाड़ी की जगह किसी और खिलाड़ी को चुनने की इजाजत मिल जाएगी।
बीसीसीआई के इस फैसले का भाजपा नेता संगीत सोम ने स्वागत किया और इसे सनातनियों की जीत बताया है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि यह निर्णय हाल ही में चारों ओर हो रहे घटनाक्रम के कारण लिया गया
100 करोड़ सनातनियों की भावना
समाचार एजेंसी एएनाई से बातचीत के दौरान बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा कि भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए बीसीसीआई ने जो निर्णय लिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
भाजपा नेता सोम ने कहा, 'हमने कल कहा था कि इस मामले का संज्ञान लिया जाएगा क्योंकि 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह पूरे देश के हिंदुओं की जीत है।
बता दें कि हाल ही में चारों ओर चल रहे घटनाक्रमों के मद्देनजर, बीसीसीआई ने केकेआर फ्रेंचाइजी को निर्देश दिया है कि वे अपने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से मुक्त कर दें और बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि यदि वे इनकी जगह दूसरे खिलाड़ी को लाना चाहते हैं तो बीसीसीआई उसके लिए भी इजाजत देगी।
देवकीनंदन ठाकुर ने की थी आलोचना
गौरतलब है कि आईपीएल नीलामी के दौरान केकेआर द्वारा दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर को 9.20 करोड़ रुपये की भारी रकम में खरीदने के बाद देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान की आलोचना की। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं और उनकी बहनों और बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है। ऐसी क्रूर हत्याओं को देखने के बाद कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, खासकर वह व्यक्ति जो खुद को एक टीम का मालिक कहता है? वह इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि उसी देश के एक क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल कर ले?
