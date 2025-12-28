बस्तर में चमत्कारी इलाज के बहाने मतांतरण का खुलासा, 10 आदिवासी परिवारों की घर वापसी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बस्तर के अंदरूनी गांवों में आदिवासियों को प्रार्थना कर गंभीर बीमारी ठीक करने व हिंदू देवी-देवताओं के विरुद्ध भ्रम फैलाकर मिशनरी उनका मतांतरण करवा रहे हैं। इसको लेकर सिरहा-गुनिया व गायता-पेरमा वैद्यों (औषधि उपचार के जानकार) ने संगठन बनाया है। इसके सदस्य ग्रामीणों को मिशनरियों की साजिश को लेकर सजग कर रहे हैं।

संगठन के प्रयास से अब तक लगभग 10 परिवारों ने घर वापसी भी की है। फरसागुड़ा निवासी प्रेमसागर पंत के नेतृत्व में शुरू हुए इस प्रयास में 265 सदस्य जुड़ चुके हैं। पंत ने बताया कि मतांतरण के जवाब में अब गांव-गांव जाकर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उनके समूह ने सैकड़ों वर्षों से चली आ रही जनजातीय परंपराओं का बचाने के लिए लोगों को समझाना शुरू किया है।

उन्होंने बताया कि मिशनरी वाले प्रार्थना कर असाध्य रोगों को ठीक करने का दावा भी करते थे। संगठन ने कोंडागांव के मर्दापाल से लेकर बीजापुर के सुदूर गांवों तक संपर्क बनाया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे पादरियों के प्रवेश पर भी रोक लगाई जा रही है, जो आर्थिक प्रलोभन या चमत्कारी इलाज के नाम पर मतांतरण का प्रयास करते हैं।