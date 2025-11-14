बस से सिर बाहर निकालकर गुटखा थूक रहा खा युवक, एंबुलेंस की टक्कर से मौत
राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक दर्दनाक हादसे में 17 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। गुटखा थूकने के लिए बस की खिड़की से सिर बाहर निकालने पर एक एम्बुलेंस से टकराकर उसकी गर्दन कट गई। वह अपने बीमार पिता के लिए दवा लेने जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक भयानक हादसे के बाद इलाके के लोग सन्न हैं। जिले के धनाऊ थाना क्षेत्र के चोहटन रोड पर गुरुवार को एक 17 वर्षीय किशोर की गर्दन कटने से मौत हो गई। उसने गुटखा थूकने के लिए बस की खिड़की से सिर बाहर निकाला और दूसरी दिशा से आ रही एक सरकारी पशु चिकित्सा एम्बुलेंस से टकरा गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
इस भीषण हादसे के बाद बस में चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई। यह लड़का अपने बीमार पिता के लिए दवा लेने बाड़मेर जा रहा था।
पुलिस ने क्या कहा?
चोहटन डीएसपी जेठाराम जयपाल और धनाऊ एसएचओ गोविंदराम दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और पशु चिकित्सा एम्बुलेंस और बस दोनों को जब्त कर लिया। एसएचओ ने बताया कि बिसासर निवासी रहमतुल्लाह नामक लड़का निजी बस की पिछली सीट पर बैठा था।
उन्होंने बताया कि लड़के के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जिन्होंने दोनों वाहनों के चालकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार, रहमतुल्लाह के पिता बिसासर में छोटा-मोटा काम करके गुजारा करते हैं। रहमतुल्लाह पांच भाइयों में सबसे बड़ा था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।