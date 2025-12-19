Language
    बाड़मेर में लव मैरिज पर छिड़ा विवाद, हाथापाई में टूटी नाक, दो लोगों की हालत गंभीर

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:23 PM (IST)

    बाड़मेर में लव मैरिज को लेकर दो परिवारों में हिंसक झड़प हो गई। एक युवक की शादी से युवती के परिवार की असहमति के कारण विवाद हुआ। झड़प में एक पक्ष ने नाक ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के बाड़मेर में बुधवार, 17 दिसंबर की रात दो परिवारों के बीच झगड़ा हो गया। ये लड़ाई लव मैरिज को लेकर छिड़ी, जिसमें बात हाथापाई तक पहुंच गई।

    इस झगड़े में जहां एक पक्ष के लोगों ने नाक तोड़ी, तो वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने टांग पर हमला किया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों को चोट लगने की वजह से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

    क्या है पूरा मामला?

    बाड़मेर के एक गांव में 25 साल का युवक श्रावण सिंह उसी गांव की एक युवती के साथ विवाह करना चाहता था। युवती के परिवार की तरफ से इस शादी को मंजूरी नहीं दी गई, जिसके चलते विवाद बढ़ गया।

    श्रावण सिंह अपनी पत्नी और परिवार के साथ गुजरात में सैटल हो गया है। बुधवार की शाम, श्रावण के बड़े भाई यूके सिंह खेतों से लौट रहे थे, तभी युवती पक्ष के चाचा धर्म सिंह ने उन पर हमला कर दिया।

    धर्म सिंह ने श्रावण के बड़े भाई की नाक धारदार हथियार से काट दी। खून से लथपथ होकर यूके सिंह अपने घर पहुंचे। यूके सिंह के परिवार ने जवाबी कार्रवाई करते हुए युवती के घर जाकर हमला किया, जिसमें धर्म सिंह का पैर बुरी तरह टूट गया।

    झगड़े के बाद स्थिति गंभीर

    इस झगड़े के बाद दोनों ही परिवार के लोग गुडामलानी अस्पताल में भर्ती किए गए। धर्म सिंह की स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई, जिसके चलते उन्हें जोधपुर रेफर किया गया।

    गुडामलानी पुलिस स्टेशन के डीएसपी और सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे. इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से केस रजिस्टर कर लिया गया है।

