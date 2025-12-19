बाड़मेर में लव मैरिज पर छिड़ा विवाद, हाथापाई में टूटी नाक, दो लोगों की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के बाड़मेर में बुधवार, 17 दिसंबर की रात दो परिवारों के बीच झगड़ा हो गया। ये लड़ाई लव मैरिज को लेकर छिड़ी, जिसमें बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस झगड़े में जहां एक पक्ष के लोगों ने नाक तोड़ी, तो वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने टांग पर हमला किया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों को चोट लगने की वजह से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

क्या है पूरा मामला? बाड़मेर के एक गांव में 25 साल का युवक श्रावण सिंह उसी गांव की एक युवती के साथ विवाह करना चाहता था। युवती के परिवार की तरफ से इस शादी को मंजूरी नहीं दी गई, जिसके चलते विवाद बढ़ गया।

श्रावण सिंह अपनी पत्नी और परिवार के साथ गुजरात में सैटल हो गया है। बुधवार की शाम, श्रावण के बड़े भाई यूके सिंह खेतों से लौट रहे थे, तभी युवती पक्ष के चाचा धर्म सिंह ने उन पर हमला कर दिया।