    बाड़मेर में पिता के अंतिम संस्कार के खर्चे पर विवाद, भाई ने भाई को कुल्हाड़ी से काटा

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 02:11 PM (IST)

    राजस्थान के बाड़मेर में पिता की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के पैसों को लेकर दो भाइयों में झगड़ा हो गया। बहस बढ़ने पर छोटे भाई किशन राम ने बड़े भाई गणेश राम की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी का पहले ही निधन हो चुका था और उनकी कोई संतान नहीं थी।

    पिता के अंतिम संस्कार के खर्च को लेकर दो भाईयों में विवाद (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के बाड़मेर से हत्या का सनसनीखेज मामला सामाने आया है। जहां पिता की मौत के बाद क्रिया-कर्म के पैसों को लेकर दो सगे भाईयों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों के बीच चल रही बहस आक्रामक हो गई और छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से वार कर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

    दरअसल, यह घटना बाड़मेर जिले के बीजराड़ इलाके में बुधवार देर रात 11 बजे की बताई जा रही है। यहां एक व्यक्ति ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के खर्च को लेकर हुए विवाद के बाद अपने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से कथित तौर पर हत्या कर दी। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

    अंतिम संस्कार के पैसों को लेकर शुरू हुआ विवाद

    इस घटना को लेकर एसएचओ मगाराम ने बताया कि यह घटना बुधवार देर रात बीजराड़ थाना क्षेत्र के नवतला गांव में हुई, जब 35 वर्षीय गणेश राम और उसके छोटे भाई 30 वर्षीय किशन राम के बीच अपने पिता के अंतिम संस्कार पर खर्च हुए पैसों को लेकर तीखी बहस हुई।एसएचओ ने बताया कि बहस बढ़ने पर किशन राम ने अपने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उसके सिर के पिछले हिस्से पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

    एसएचओ ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया है। आरोपी मौके से फरार है। एसएचओ ने बताया कि आरोपी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग टीमें तैनात की गई हैं।

    मृतक की नहीं थी कोई संतान

    पुलिस के अनुसार, किसान गणेश अपने छोटे भाई और बुजुर्ग मां के साथ रहता था। उनकी पत्नी का 2019 में निधन हो गया था और दंपति के कोई संतान नहीं थी। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

