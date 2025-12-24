'जली रोटी और पानी जैसी सब्जी...' हॉस्टल के खराब खाने को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राएं

जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंचकर जली हुई रोटियां और पोहे लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। छात्राओं ने हास्टल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें न तो उचित भोजन मिल रहा है और न ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर वार्डन को हटाने की मांग की है।

छात्राओं ने जली रोटी और पानी जैसी सब्जी दिखाई छात्राओं का कहना है कि हास्टल में मिलने वाली सब्जियां पानी जैसी होती हैं। कई बार उनमें कीड़े भी निकलते हैं। रोटियां या तो जली हुई होती हैं या फिर कच्ची। मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है और पिछले 20 दिनों से नाश्ते में केवल पोहे परोसे जा रहे हैं, वह भी बिना सेव के।

इस स्थिति के कारण छात्राएं खुद खाना बनाने को मजबूर हो गई हैं। छात्राओं का आरोप है कि वार्डन नियमित रूप से हास्टल में उपस्थित नहीं रहतीं, केवल दस्तखत करने आती हैं और चली जाती हैं। जब खाना बनाने वाली बाई से शिकायत की जाती है, तो वह भी अभद्र भाषा का प्रयोग करती है।

वार्डन पर लापरवाही और दुर्व्यवहार का आरोप छात्राओं ने बताया कि सर्दी के मौसम में उन्हें न तो स्वेटर दिए गए हैं और न ही गर्म पानी की सुविधा है। कंप्यूटर शिक्षा के लिए कोई शिक्षक नहीं है और कंप्यूटर रूम में जाले लगे हुए हैं। दवाइयों की भी भारी कमी है, जिसके कारण एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई थी। वार्डन पर कोचिंग जाने से रोकने और बिना सामान के साइन करवाने के भी आरोप लगाए गए हैं।

छात्राओं ने कहा कि उन्हें कई बार 2-3 दिन की छुट्टियों में जबरन घर भेज दिया जाता है। इसके साथ ही, वर्षों से मिलने वाली छात्रवृत्ति का कोई हिसाब नहीं दिया गया है। परीक्षाएं नजदीक होने के बावजूद मानसिक प्रताड़ना के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।