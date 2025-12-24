Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'जली रोटी और पानी जैसी सब्जी...' हॉस्टल के खराब खाने को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राएं

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:51 PM (IST)

    राजस्थान के बांसवाड़ा में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने खराब खाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने जली रोट ...और पढ़ें

    Hero Image

    छात्राओं ने जली रोटी और पानी जैसी सब्जी दिखाई

    जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंचकर जली हुई रोटियां और पोहे लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं।

    छात्राओं ने हास्टल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें न तो उचित भोजन मिल रहा है और न ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर वार्डन को हटाने की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छात्राओं ने जली रोटी और पानी जैसी सब्जी दिखाई

    छात्राओं का कहना है कि हास्टल में मिलने वाली सब्जियां पानी जैसी होती हैं। कई बार उनमें कीड़े भी निकलते हैं। रोटियां या तो जली हुई होती हैं या फिर कच्ची। मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है और पिछले 20 दिनों से नाश्ते में केवल पोहे परोसे जा रहे हैं, वह भी बिना सेव के।

    इस स्थिति के कारण छात्राएं खुद खाना बनाने को मजबूर हो गई हैं। छात्राओं का आरोप है कि वार्डन नियमित रूप से हास्टल में उपस्थित नहीं रहतीं, केवल दस्तखत करने आती हैं और चली जाती हैं। जब खाना बनाने वाली बाई से शिकायत की जाती है, तो वह भी अभद्र भाषा का प्रयोग करती है।

    वार्डन पर लापरवाही और दुर्व्यवहार का आरोप

    छात्राओं ने बताया कि सर्दी के मौसम में उन्हें न तो स्वेटर दिए गए हैं और न ही गर्म पानी की सुविधा है। कंप्यूटर शिक्षा के लिए कोई शिक्षक नहीं है और कंप्यूटर रूम में जाले लगे हुए हैं। दवाइयों की भी भारी कमी है, जिसके कारण एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई थी। वार्डन पर कोचिंग जाने से रोकने और बिना सामान के साइन करवाने के भी आरोप लगाए गए हैं।

    छात्राओं ने कहा कि उन्हें कई बार 2-3 दिन की छुट्टियों में जबरन घर भेज दिया जाता है। इसके साथ ही, वर्षों से मिलने वाली छात्रवृत्ति का कोई हिसाब नहीं दिया गया है। परीक्षाएं नजदीक होने के बावजूद मानसिक प्रताड़ना के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

    सुविधाओं की कमी के कारण छात्राएं परेशान

    वार्डन ने आरोपों को बताया झूठावार्डन ममता सोलंकी ने सभी आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि हाल ही में जयपुर से आई टीम ने संतोष जताया था।

    छात्राओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे हास्टल खाली करने को मजबूर होंगी। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक विनोद कुमार ने कहा कि पहली बार इस तरह की शिकायत आई है, जिसकी जांच की जाएगी।