बंगाल के सिलीगुड़ी में बांग्लादेशी नागरिकों का बॉयकॉट, नई साल के मौके पर होटलों में नहीं मिलेगी जगह

एएनआई, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में होटल मालिकों ने सीमा पार से चल रहे हालिया भारत-विरोधी अभियानों का हवाला देते हुए नव वर्ष के अवसर पर बांग्लादेशी नागरिकों के अपने होटलों में प्रवेश पर प्रतिबंध बढ़ाने की घोषणा की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालिया भारत-विरोधी अभियानों के मद्देनजर, होटल मालिकों ने बांग्लादेशी नागरिकों को प्रवेश न देने का निर्णय लिया है। शहर भर के होटलों में प्रतिबंध दर्शाने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। ग्रेटर सिलीगुड़ी होटल वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त सचिव उज्ज्वल घोष ने कहा कि इस बार किसी भी बांग्लादेशी नागरिक को किसी भी होटल में ठहरने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यहां तक कि छात्र वीजा पर या चिकित्सा उपचार के लिए आने वाले बांग्लादेशियों को भी होटल नहीं दिए जा रहे हैं।

घोष ने आगे कहा कि बांग्लादेश द्वारा दिए जा रहे भारत-विरोधी बयानों पर लगाम लगानी चाहिए। देश की पहचान सर्वोपरि है, फिर व्यापार। देश की पहचान को ठेस पहुंचाकर व्यापार को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। ग्रेटर सिलीगुड़ी होटल वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव संदीप कुमार ने कहा कि जो लोग हमारे देश के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें होटल उद्योग में सभी सुविधाएं लेने की छूट दी जाएगी। संगठन के अलावा, जो लोग हमारे सदस्य नहीं हैं, वे भी इस फैसले का समर्थन करते हैं।

सिलीगुड़ी भारत-बांग्लादेश सीमा के निकट होने और चिकन नेक कॉरिडोर का महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण लंबे समय से बांग्लादेशी पर्यटकों, मेडिकल टूरिस्ट्स और स्टूडेंट्स का प्रमुख प्रवेश द्वार रहा है। लेकिन बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता, भारतीय झंडे का अनादर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भड़काऊ बयानों ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा किया है।