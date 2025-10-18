त्योहारों में बेंगलुरु की सड़कें ठप, शख्स की गुहार- 'गर्भवती पत्नी के साथ 7km में लगे 1.5 घंटे'; सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारों के मौसम में बेंगलुरु की सड़कों पर ट्रैफिक का हाल बेहाल है। लोगों को घंटों तक गाड़ियों में फंसे रहना पड़ रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने अपना दर्द साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने सिर्फ 7 किलोमीटर का सफर तय करने में डेढ़ घंटे लगा दिए। वह अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी को डॉक्टर के पास नियमित जांच के लिए ले जा रहे थे।

व्यक्ति ने Reddit पर लिखा, "HAL रोड वार्थुर के पास शाम को 7 किलोमीटर का सफर तय करने में 1.5 घंटे लग गए। सोचिए अगर इसी दौरान पत्नी को लेबर पेन शुरू हो जाता तो क्या होता।?" परेशान व्यक्ति ने किया पोस्ट उस व्यक्ति ने पोस्ट में लिखा, "इस जाम में बैठकर बहुत डर लग रहा था। अगर कोई आपात स्थिति होती तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। बस गाड़ी में बैठे घड़ी की सुइयां देख रहे थे। हम रोड टैक्स भरते हैं, लेकिन बदले में हमें सिर्फ परेशानी मिलती है। सच में लगता है कि शहर की व्यवस्था अब पूरी तरह टूट चुकी है।"

इस पोस्ट पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी। किसी ने बेंगलुरु की रोड प्लानिंग को देश की सबसे बेवकूफी भरी योजना बताया तो किसी ने लिखा कि यह शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। एक यूजर ने सलाह दी, "अगर संभव हो तो बच्चे के जन्म तक शहर छोड़ दो। बेंगलुरु अब रहने लायक नहीं रहा, खासकर आईटी कॉरिडोर वाले इलाकों में तो हालत और भी खराब है।"