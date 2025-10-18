महिलाओं में अल्जाइमर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस का खतरा क्यों है ज्यादा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के शोधकर्ताओं ने एक्स क्रोमोसोम में एक जीन की पहचान की है, जो महिलाओं के मस्तिष्क में सूजन को बढ़ावा देता है और यह समझाता है कि क्यों महिलाएं अल्जाइमर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी स्थितियों से अधिक प्रभावित होती हैं।

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की टीम ने बताया कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के चूहों के माडल का उपयोग करते हुए, उन्होंने केडीएम6ए जीन की खोज की, जो माइक्रोग्लिया में सूजन का कारण बनता है। यह मस्तिष्क में इम्यून कोशिकाएं होती हैं। क्यों है महिलाओं को ज्यादा खतरा? जब केडीएम6ए और इसके संबंधित प्रोटीन को निष्क्रिय किया गया, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी और न्यूरोपैथोलाजी दोनों में मादा चूहों में सुधार हुआ। यह अध्ययन जर्नल साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन में प्रकाशित किया गया है।प्रमुख शोधकर्ता डा. रोंडा वास्कुल ने कहा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस और अल्जाइमर दोनों ही महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित करते हैं।

इसके अलावा, दो-तिहाई स्वस्थ महिलाओं को मेनोपाज के दौरान ब्रेन फाग का अनुभव होता है। ब्रेन फाग एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, याददाश्त कमजोर होना और मानसिक थकान महसूस होती है। निष्कर्ष बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है।