    इंस्टाग्राम पर दोस्ती और फिर शादी... फिर पत्नी पर हुआ बेवफाई का शक, गला घोंटकर कर दी हत्या

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:42 PM (IST)

    बेंगलुरु पुलिस ने एक व्यक्ति को पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद 9 महीने पहले शादी की थी। उसने परिवार को बताया कि पत्नी की मौत बिजली के झटके से हुई, लेकिन बेटी ने झगड़े और बंद दरवाजे की जानकारी दी, जिससे शक गहराया। पूछताछ में आरोपी ने बेवफाई के शक में गला घोंटकर हत्या करने की बात कबूल की। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

    पत्नी की गला घोंटकर हत्या। (प्रतीकात्मक)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और इसे बिजली का झटका लगने से मौत का रूप देने की कोशिश की।

    पुलिस ने बताया कि विजयनगर में रहने वाले 32 साल आरोपी ने पीड़िता से इंस्टाग्राम पर मुलाकात की और 9 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। अपनी पहली शादी से 15 साल की बेटी वाली महिला 15 अक्टूबर की शाम को बेंगलुरु के मारगोंडानहल्ली स्थित अपने अपार्टमेंट के बाथरूम में मृत पाई गई।

    बेटी का गवाही से खुला हत्या का राज

    शुरुआत में, पति ने परिवार के सदस्यों को बताया कि उसकी मौत वॉटर हीटर से बिजली का झटका लगने से हुई है। हालांकि, पुलिस को तब शक हुआ जब पीड़िता की बेटी ने बताया कि पिछले दिन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और जब वह घर लौटी तो बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद था।

    कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा

    पीड़िता की बहन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 16 अक्टूबर को आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान, उसने अपनी पत्नी की बेवफाई के शक में गुस्से में आकर गला घोंटकर हत्या करने और घटना को दुर्घटना का रूप देने की बात कबूल की। आरोपी को 17 अक्टूबर को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

