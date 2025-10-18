इंस्टाग्राम पर दोस्ती और फिर शादी... फिर पत्नी पर हुआ बेवफाई का शक, गला घोंटकर कर दी हत्या

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और इसे बिजली का झटका लगने से मौत का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि विजयनगर में रहने वाले 32 साल आरोपी ने पीड़िता से इंस्टाग्राम पर मुलाकात की और 9 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। अपनी पहली शादी से 15 साल की बेटी वाली महिला 15 अक्टूबर की शाम को बेंगलुरु के मारगोंडानहल्ली स्थित अपने अपार्टमेंट के बाथरूम में मृत पाई गई।

बेटी का गवाही से खुला हत्या का राज शुरुआत में, पति ने परिवार के सदस्यों को बताया कि उसकी मौत वॉटर हीटर से बिजली का झटका लगने से हुई है। हालांकि, पुलिस को तब शक हुआ जब पीड़िता की बेटी ने बताया कि पिछले दिन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और जब वह घर लौटी तो बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद था।