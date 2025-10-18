बेटे की मौत के बाद पिता ने संभाला मिलावटी मिठाई का धंधा, 2600 किलो मिठाई और 16 कर्मचारियों संग ऐसे हुआ गिरफ्तार
एक पिता, जिसने अपने बेटे की मृत्यु के बाद मिलावटी मिठाई का कारोबार संभाला, पुलिस द्वारा 2600 किलो मिठाई और 16 कर्मचारियों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और मिलावटी मिठाई बनाने के धंधे का पर्दाफाश किया। जब्त माल के साथ, आगे की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दीपावली पर मिलावटी मिठाइयों का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। क्राइम ब्रांच ने रघुबीर नगर में एक मिलावटी मिठाई बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। इसे बेटे की मौत के बाद पिता चला रहा था।
पुलिस टीम ने यहां से फैक्ट्री मालिक ताराचंद अग्रवाल समेत 16 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से 2600 किलोग्राम से अधक मिलावटी मिठाई और प्रतिबंधित रसायन भी बरामद किया गया है।
पुलिस उपायुक्त आदित्य गौतम के अनुसार बीती 16 अक्टूबर को सब इंस्पेक्टर अनुराग त्यागी को रघुबीर नगर स्थित एक फैक्ट्री के बारे में सूचना मिली, जहां हानिकारक रसायनों और अस्वास्थ्यकर पदार्थों का उपयोग करके बड़ी मात्रा में मिल्क केक और कलाकंद जैसी मिलावटी मिठाइयां तैयार की जा रही थीं।
2600 किलो मिठाई बरामद
इस सूचना पर एसीपी गिरीश कौशिक की देखरेख और इंस्पेक्टर विनय कुमार के नेतृत्व में एफएसएसएआई के अधिकारियों के साथ एक टीम बनाई गई।
टीम ने फैक्ट्री में छापा मारकर 2,600 किलोग्राम से अधिक मिलावटी मिठाइयां और प्रतिबंधित रसायन को बरामद किया। आरोपित त्योहारों के सीजन में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इस रैकेट को चला रहे थे।
पुलिस पूछताछ में इस फैक्ट्री के मालिक तारा चंद ने बताया कि उसका बेटा कई साल से मिलावटी मिठाई का कारोबार कर रहा था, लेकिन दो साल पहले उसके बेटे की मौत हो गई थी। इसके बाद उसने खुद यह धंधा संभाल रखा था।
दीपावली के दौरान मिठाइयों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में मिलावटी मिठाइयां तैयार की जाती हैं। फिर इन मिठाइयों को विभिन्न दुकानों पर 200 से 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। बरामद मिलावटी मिठाई को भी बेचा जाना था।
इन मिठाइयों के सेवन से हो सकते हैं गंभीर स्वास्थ्य परिणाम
अखाद्य और अस्वास्थ्यकर पदार्थों से बनी मिठाइयों को बड़े पैमाने पर तैयार करने के लिए अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच में पता चला कि उपरोक्त मिठाइयों को तैयार करने में सोडियम फार्मेल्डिहाइड सल्फाक्सिलेट नामक रसायन का इस्तेमाल किया जा रहा था।
इस रसायन का उपयोग खाद्य उत्पादों में नहीं किया जाता है और इसके सेवन से गंभीर स्वास्थ्य परिणाम जैसे फार्मेल्डिहाइड के कारण कैंसर, जठरांत्र संबंधी विषाक्तता, एलर्जी, श्वसन संबंधी समस्याएं आदि हो सकते हैं।
