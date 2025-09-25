अजीम प्रेमजी ने क्यों ठुकराई CM सिद्दरमैया की गुजारिश? इस वजह से आम लोगों के लिए कैंपस रोड खोलने से किया इनकार

विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। सिद्दरमैया ने विप्रो के सरजापुर परिसर को सार्वजनिक वाहनों के लिए खोलने का आग्रह किया था ताकि बेंगलुरु में ट्रैफिक कम हो सके। प्रेमजी ने बताया कि एसईजेड होने और वैश्विक प्रतिबद्धताओं के कारण परिसर को खोलना कानूनी रूप से संभव नहीं है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विप्रो के संस्थापक और अध्यक्ष अजीम प्रेमजी ने कंपनी के परिसर को बाहरी यातायात के लिए खोलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने क्षेत्र में सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए सहयोग मांगा था।

बेंगलुरू शहर यातायात की समस्या से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में पूछा था कि क्या विप्रो अपना सरजापुर परिसर सार्वजनिक वाहनों के लिए खोल सकता है। प्रेमजी ने इस मुद्दे की गंभीरता को स्वीकार किया और बेंगलुरू के आउटर रिंग रोड पर यातायात की भीड़ से निपटने के लिए कॉरपोरेट सहयोग हेतु सिद्दरमैया की अपील की सराहना की।

अजीम प्रेमजी ने क्या कहा? हालांकि, विप्रो के चेयरमैन ने बताया कि सरजापुर स्थित परिसर को विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) घोषित किया गया है और वैश्विक सेवा प्रतिबद्धताओं के कारण यह सख्त प्रवेश नियंत्रण नियमों से बंधा हुआ है। प्रेमजी ने पत्र में कहा, "हमारे सरजापुर परिसर से सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने के विशिष्ट सुझाव के संबंध में हमें गंभीर कानूनी, प्रशासनिक और वैधानिक चुनौतियों की आशंका है, क्योंकि यह एक सूचीबद्ध कंपनी के स्वामित्व वाली एक विशेष निजी संपत्ति है, जो सार्वजनिक आवागमन के लिए नहीं है।"