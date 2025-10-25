Language
    'मुझे बहुत सताया गया', मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर माथा टिकाने के बाद बोले आजम खान 

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:22 PM (IST)

    सपा नेता आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ अजमेर दरगाह में जियारत की। उन्होंने मजार पर चादर और फूल चढ़ाकर दुआ मांगी। जेल से रिहाई और बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनने के बाद आजम ने ख्वाजा साहब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें रूहानी ताकत मिली है और मुसीबतें कम हुई हैं, हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं। आजम ने आरोप लगाया कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया और बहुत सताया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    बेटे अब्दुल्ला के साथ अजमेर पहुंचे आजम खान।

    जागरण संवाददाता, जयपुर। सपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान ने शनिवार को अपने बेटे अब्दुला आजम के साथ राजस्थान के अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जियारत की।

    आजम ने दरगाह में मजार पर चादर पेश करने के साथ ही अकीदत के फूल पेश किए। जेल से रिहाई और पार्टी की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल होने के बाद अजमेर पहुंचे आजम खान ने ख्वाजा साहब की दरगाह में शुकराना अदा किया।

    आजम खान ने क्या कहा?

    यहां आजम ने कहा, उन्हें रूहानी ताकत मिली है। मुसीबतें कम हुई हैं लेकिन चुनौतियां अभी बरकरार है। आजम ने कहा कि मुझे बहुत सताया गया। झूठे आरोपों में फंसाया गया लेकिन सबकी दुआओं से सुकून और इंसाफ मिला है। यही कारण है कि दरगाह में हाजिरी देने पहुंचा हूं।

    सपा कार्यकर्ताओं ने आजम का स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अजमेर के किशनगढ़ में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था।

