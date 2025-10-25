Rajasthan: चित्तौड़गढ़ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का हुआ रिसाव, कई कर्मचारी हुए घायल; दो की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में स्थित परमाणु बिजलीघर के भारी पानी संयंत्र में शनिवार को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का रिसाव हो गया। गैस का रिसाव होने से पांच अस्थायी कर्मचारी घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घायलों को कोटा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि संयंत्र की नियमित मरम्मत के दौरान यह हादसा हुआ। उल्लेखनीय है कि भारी पानी का उपयोग परमाणु बिजलीघर में होता है। रिएक्टर में परमाणु विखंडन की प्रक्रिया के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा के तापमान को कम करने के लिए शीतलक व मंदक का काम भारी पानी करता है। बिजलीघर से जुड़े कर्मचारियों के अनुसार हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एक अत्यंत जहरीली गैस है। यह हल्की मात्रा में भी सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और उल्टी जैसे लक्षण पैदा करती है। लंबे समय तक या ज्यादा मात्रा में संपर्क में आने से बेहोशी या मौत भी हो सकती है।