आज मनाया जाएगा 10वां आयुर्वेद दिवस, पढ़ें क्यों खास है इसका आयोजन?

इस साल लोगों के लिए आयुर्वेद ग्रह के लिए आयुर्वेद की थीम के साथ आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। गोवा में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय धन्वन्तरि आयुर्वेद पुरस्कार 2025 भी दिया जाएगा। 2016 से यह दिन धन त्रयोदशी पर मनाया जाता था लेकिन इस साल से यह 23 सितंबर को मनाया जाएगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संपूर्ण सेहत के साथ पारिस्थितिकी संतुलन और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष 'लोगों के लिए आयुर्वेद, ग्रह के लिए आयुर्वेद' की थीम के साथ आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में गोवा में आयोजित होने जा रहे भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रताप राव जाधव सहित कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रहेगी। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय धन्वन्तरि आयुर्वेद पुरस्कार 2025 भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही आयुर्वेद संबंधी कार्यक्रमों और अभियानों से जुड़ी घोषणाएं की भी जाएंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2014 में हुआ था आयुष मंत्रालय का गठन आयुष मंत्रालय का गठन वर्ष 2014 में हुआ था और वर्ष 2016 से प्रति वर्ष धन त्रयोदशी के दिन आयुर्वेद दिवस मानाया जाता रहा है। धन त्रयोदशी की तिथि में बार-बार परिवर्तन होने के कारण इस वर्ष से आयुर्वेद दिवस का आयोजन अब 23 सितंबर को मनाने का फैसला किया गया है।