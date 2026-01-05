ईरान की अनावश्यक यात्रा से बचें, विदेश मंत्रालय ने वहां रह रहे भारतीयों को किया अलर्ट
भारत ने अपने नागरिकों को ईरान की अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। यह सलाह ईरान में आर्थिक नीतियों और महंगाई के विरोध में चल रहे आंदोलनों के मद्द ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने सोमवार को अपने नागरिकों से ईरान की अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है। ईरान में सरकार की आर्थिक नीतियों और महंगाई के विरोध में आंदोलन के मद्देनजर भारत ने यात्रा एडवाइजरी जारी की है।
विदेश मंत्रालय ने कहा, हालिया घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय नागरिकों को ईरान की अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। ईरान में इस समय रह रहे भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) को सावधानी बरतनी चाहिए और उन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए जहां विरोध या प्रदर्शन हो रहे हैं।
समाचारों के साथ-साथ तेहरान में भारतीय दूतावास की वेबसाइट और इंटरनेट मीडिया हैंडल पर नजर रखनी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने ईरान में रेसिडेंट वीजा पर रह रहे भारतीय नागरिकों को भी सलाह दी है कि वे दूतावास में पंजीकरण करा लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।