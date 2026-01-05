ईरान की अनावश्यक यात्रा से बचें, विदेश मंत्रालय ने वहां रह रहे भारतीयों को किया अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने सोमवार को अपने नागरिकों से ईरान की अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है। ईरान में सरकार की आर्थिक नीतियों और महंगाई के विरोध में आंदोलन के मद्देनजर भारत ने यात्रा एडवाइजरी जारी की है।

विदेश मंत्रालय ने कहा, हालिया घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय नागरिकों को ईरान की अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। ईरान में इस समय रह रहे भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) को सावधानी बरतनी चाहिए और उन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए जहां विरोध या प्रदर्शन हो रहे हैं।