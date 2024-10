मुमकिन है कि ऑस्ट्रेलिया के राजदूत के अरुणाचल दौरे पर चीन प्रतिक्रिया दे सकता है। बता दें कि चीन की नापाक चाल पर लगाम लगाने के लिए बने क्वाड समूह का ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा है।

Landed in Arunachal Pradesh - the 18th Indian state that I’ve visited during my assignment so far. Here to learn, and to see how we can deepen relations. Also to renew acquaintance with Chief Minister Pema Khandu. @PemaKhanduBJP @ArunachalCMO #ArunachalPradesh @AusCGKolkata