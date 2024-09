'यह हमारा इलाका है', अरुणाचल में चोटी को दलाई लामा का नाम देने पर बौखला गया चीन

रक्षा मंत्रालय के एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा,"छठे दलाई लामा के नाम पर पहाड़ी का नाम रखना उनकी अमर बुद्धिमत्ता और मोनपा समुदाय के प्रति उनके गहरे योगदान को सम्मानित करने के लिए है।"

Huge congratulations to Team @DirangNimas on their historic achievement!



Led by Director @imRanveerJamwal, they've successfully summited an untamed peak in the Gorichen Massif of Mon Tawang Region of Arunachal Pradesh, reaching an impressive 6,383 meters!



