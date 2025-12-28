Language
    भारत में 2023 से बेचे जा रहे रैबीज के नकली टीके, ऑस्ट्रेलिया ने जारी की चेतावनी; कही ये बात

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    ऑस्ट्रेलियाई तकनीकी सलाहकार समूह (एटीएजीआइ) द्वारा जारी चेतावनी में नकली और पंजीकृत टीकों के फार्मूलेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग और निर्माण में अंतर का उल्ल ...और पढ़ें

    आस्ट्रेलिया ने भारत में नकली एंटी रैबीज वैक्सीन को लेकर चेताया (फाइल फोटो)

    एएनआई, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले सप्ताह इंडियन इम्यूनोलाजिकल्स लिमिटेड (आइआइएल) द्वारा निर्मित एंटीरैबीजवैक्सीनअभयराब (आर) की नकली खुराकों के बारे में चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया कि नकली टीके 2023 के अंत से भारत में बेचे जा रहे हैं।

    ऑस्ट्रेलियाई तकनीकी सलाहकार समूह (एटीएजीआइ) द्वारा जारी चेतावनी में नकली और पंजीकृत टीकों के फार्मूलेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग और निर्माण में अंतर का उल्लेख किया गया है।

    एटीएजीआइ ने चेतावनी दी कि जिन लोगों को नकली टीका लगाया गया है, वे रैबीज से पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकते हैं और एहतियात के तौर पर टीके की नई खुराक लेने की सलाह दी।

    इंडियन इम्यूनोलाजिकल्स लिमिटेड ने एंटी-रैबीजवैक्सीनअभयराब (आर) से संबंधित हालिया रिपोर्टों के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है। आइआइएल ने आस्ट्रेलियाई सलाह को अत्यधिक सतर्कतापूर्ण और अनुचित करार दिया।

    कंपनी ने कहा कि जनवरी 2025 में, आईआईएल ने एक विशिष्ट बैच (केए 24014) में गड़बड़ी की पहचान की। कंपनी ने तुरंत भारतीय नियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित किया, औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया।

    महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक अलग घटना थी और नकली बैच अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। कंपनी ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि इससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है और टीकों पर जनता का विश्वास कम हो सकता है।