    असम में चुनाव से पहले छात्रों को मिली सौगात, सरकार ने स्टूडेंट्स को बांटे स्कूटर

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:58 PM (IST)

    असम सरकार ने गुवाहाटी में डॉ. बानी कांता काकती मेरिट अवार्ड योजना के तहत 11,250 मेधावी छात्रों को स्कूटर वितरित किए। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ...और पढ़ें

    असम में छात्रों के बांटे गए स्कूटर।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने सोमवार को गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में डॉ. बानी कांता काकती मेरिट अवार्ड योजना के तहत 11,250 मेधावी छात्रों को स्कूटर वितरित किए। यह कदम अगले साल राज्य में होने वाले चुनाव से कुछ महीने पहले उठाया गया है।

    दिसंबर में जारी हाल ही में अद्यतन दिशानिर्देशों के अनुसार, 2025 में उच्चतर माध्यमिक (एचएस) परीक्षा में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र स्कूटर प्राप्त करने के पात्र हैं।

    सीएम सरमा ने क्या कहा?

    मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने औपचारिक रूप से लाभार्थियों को स्कूटर सौंपे और अकादमिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। सरमा ने कहा, "हमने उच्च माध्यमिक परीक्षा में एक निश्चित बेंचमार्क हासिल करने वाले छात्रों को स्कूटर प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की। प्रारंभ में, पात्रता का आधार व्यापक था, लेकिन इस साल हमने एक अन्य योजना की शुरुआत के कारण कटऑफ 80% निर्धारित की है।"

    11250 छात्रों को दिए गए स्कूटर

    उन्होंने कहा, "आज 11,250 प्रतिभाशाली छात्रों को स्कूटर वितरित किए गए, जो उन्हें अच्छे शैक्षणिक प्रदर्शन के अपने ट्रैक रिकॉर्ड को जारी रखने और दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और खुद को और अपने माता-पिता को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करेंगे।"

