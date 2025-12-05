असम ने आतंकी संगठनों से जुड़े ''जिहादी'' साहित्य पर लगाया प्रतिबंध, चरमपंथी प्रचार करने पर होगी कार्रवाई

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    Hero Image

    असम ने आतंकी संगठनों से जुड़े ''जिहादी'' साहित्य पर लगाया प्रतिबंध (फाइल फोटो)

    एएनआइ, गुवाहाटी। असम सरकार ने आतंकी संगठनों जैसे जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी), अंसारुल्ला बांग्ला टीम (एबीटी), अंसार-अल-इस्लाम/प्रो-एक्यूआइएस और अन्य संबद्ध समूहों से जुड़े किसी भी कट्टरपंथी या 'जिहादी' सामग्री के प्रकाशन, प्रसार व स्वामित्व पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम सीमावर्ती राज्य में चरमपंथी प्रचार को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

    असम सरकार के राजनीतिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया, ''असम सरकार ने जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी), अंसारुल्ला बांग्ला टीम (एबीटी), अंसार-अल-इस्लाम/प्रो-एक्यूआइएस या किसी अन्य समान प्रतिबंधित या संबद्ध/समान संगठन से जुड़े किसी भी कट्टरपंथी या जिहादी साहित्य, दस्तावेज, सामग्री या डिजिटल सामग्री के प्रकाशन, मुद्रण, प्रसार, वितरण, बिक्री, प्रदर्शन, स्वामित्व और भंडारण, चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल, पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

    इसके साथ ही सभी वेबसाइटों, इंटरनेट मीडिया पृष्ठों, एन्क्रिप्टेड चैनलों, नलाइन समूहों या डिजिटल प्लेटफार्मों पर ऐसे चरमपंथी या जिहादी सामग्री का प्रचार करना भी प्रतिबंधित किया गया है, ताकि आंतरिक सुरक्षा को कायम रखा जा सके और युवाओं को चरमपंथी प्रचार का शिकार होने से रोका जा सके।''

     इसमें कहा गया कि असम पुलिस, विशेष शाखा, अपराध अन्वेषण विभाग, जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम यूनिट और सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस अधिसूचना का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगी और सभी उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानून के लागू प्रविधानों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगी। 