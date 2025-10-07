Language
    असम में वापस आएगा पार्थिव शरीर, सीएम सरमा ने की श्रद्धांजलि योजना की शुरुआत

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 01:49 AM (IST)

    असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने श्रद्धांजलि योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य राज्य के बाहर मरने वाले असम के मूल निवासियों के पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक उनके परिवार तक पहुंचाना है। यह योजना आर्थिक रूप से अक्षम परिवारों के लिए है। सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।

    असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा सरमा। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को राज्य के बाहर मरने वाले लोगों के पार्थिव शरीर वापस लाने के लिए श्रद्धांजलि योजना शुरू की।

    मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि यह राज्य के बाहर मरने वाले लोगों के पार्थिव शरीरों की उनके परिवार के सदस्यों तक सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने की एक पहल है।

    क्या है इस पहल का उद्देश्य?

    राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पूर्व में स्वीकृत इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री सरमा ने लोक सेवा भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया। इस पहल का उद्देश्य राज्य के बाहर दिवंगत हुए असम के मूल निवासियों के पार्थिव शरीर के सम्मानजनक और सुगम परिवहन हेतु पूर्ण सहायता प्रदान करना है। इसे राज्य के गृह विभाग द्वारा असम पुलिस के समन्वय से क्रियान्वित किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि हालांकि, यह योजना आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों या अपनी व्यवस्था स्वयं करने में सक्षम लोगों पर लागू नहीं होगी।

    इन नंबरों पर देनी होगी सूचना

    मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा उपचार के लिए अन्य राज्यों में जाने वाले मरीजों को भी इस योजना के तहत कवर नहीं किया जाएगा। सहायता चाहने वाले परिवार या व्यक्ति पुलिस नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबर 112, विशेष शाखा नियंत्रण कक्ष नंबर 0361-2381511, सेवा सेतु पोर्टल, या 91810-14888 पर व्हाट्सएप सहित विभिन्न माध्यमों से मृत्यु की सूचना दे सकते हैं।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

