असम में वापस आएगा पार्थिव शरीर, सीएम सरमा ने की श्रद्धांजलि योजना की शुरुआत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को राज्य के बाहर मरने वाले लोगों के पार्थिव शरीर वापस लाने के लिए श्रद्धांजलि योजना शुरू की।

मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि यह राज्य के बाहर मरने वाले लोगों के पार्थिव शरीरों की उनके परिवार के सदस्यों तक सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने की एक पहल है।

क्या है इस पहल का उद्देश्य?

राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पूर्व में स्वीकृत इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री सरमा ने लोक सेवा भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया। इस पहल का उद्देश्य राज्य के बाहर दिवंगत हुए असम के मूल निवासियों के पार्थिव शरीर के सम्मानजनक और सुगम परिवहन हेतु पूर्ण सहायता प्रदान करना है। इसे राज्य के गृह विभाग द्वारा असम पुलिस के समन्वय से क्रियान्वित किया जाएगा।