    असम राइफल्स ने मणिपुर के जिरीबाम में दो शक्तिशाली आईईडी किए निष्क्रिय, खुफिया जानकारी पर लिया एक्शन

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:00 AM (IST)

    मणिपुर के जिरीबाम जिले में सुरक्षा बलों ने रविवार रात दो शक्तिशाली आईईडी बरामद कर उन्हें नष्ट कर दिया जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। खुफिया जानकारी के आधार पर असम राइफल्स के जवानों ने मखाबस्ती क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया। इस अभियान में 12 किलोग्राम वजन के दो आईईडी बरामद किए गए।

    मणिपुर में असम राइफल्स का एक्शन। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने रविवार रात जिरीबाम जिले में दो शक्तिशाली आईईडी बरामद कर उन्हें नष्ट कर दिया। इससे एक बड़ा हादसा टल गया।

    एक अधिकारी ने बताया कि खुफिया सूचनाओं के आधार पर असम राइफल्स के जवानों ने दक्षिण असम से लगते जिरीबाम के मखाबस्ती क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया। इस अभियान में 12 किलोग्राम वजन के दो आईईडी, 500 ग्राम वजन के तीन इलेक्ट्रिक पावर स्त्रोत बरामद किए गए।

    मौके पर ही विष्फोटकों को किया निष्क्रिय

    विस्फोटकों की संवेदनशीलता को देखते हुए बम निरोधक टीम ने जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मौके पर ही इन विस्फोटकों को नष्ट कर दिया।

    मणिपुर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

    यह बरामदगी इस लिहाज से और भी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में यहां बार-बार अशांति और हिंसा की घटनाएं हुई हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करने वालों को माकूल जवाब भी दे रही हैं।

    (न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)

