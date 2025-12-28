Language
    असम के हिंसा प्रभावित जिलों में स्थिति में सुधार, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:10 PM (IST)

    असम के हिंसा प्रभावित कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार के बाद रविवार को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल ...और पढ़ें

    Hero Image

    असम के हिंसा प्रभावित जिलों में स्थिति में सुधार। (पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के हिंसा प्रभावित कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार के बाद रविवार को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गईं।

    गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेश में कहा गया कि 23 दिसंबर को निलंबित की गई मोबाइल इंटरनेट सेवाएं तुरंत प्रभाव से बहाल कर दी गई हैं। दोनों जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य हुई है।

    अधिकारी ने बताया कि दोनों जिलों में कड़ी सुरक्षा निगरानी जारी है। पिछले सप्ताह पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के कुछ हिस्सों में हिंसा के दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी,जबकि 170 से अधिक लोग घायल हुए थे।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

