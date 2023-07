Assam Flood: बाढ़ से बेहाल हुआ असम, 98 हजार से अधिक लोग प्रभावित; अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही कई नदियां

गुवाहाटी, पीटीआई। असम में बाढ़ के कारण काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक, बाढ़ से 10 जिलों में लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। रविवार को असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के मुताबिक, सोनितपुर, चिरांग, दरांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, लखीमपुर, माजुली, शिवसागर और उदलगुरी जिलों में बाढ़ के कारण 98,800 से अधिक लोग प्रभावित हुए।

दैनिक बाढ़ रिपोर्ट में कहा गया है कि गोलाघाट क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां लगभग 29,000 लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद धेमाजी (28,000) और शिवसागर (13,500) में लोग प्रभावित हुए हैं। शनिवार को राज्य के 12 जिलों में बाढ़ से करीब 1.08 लाख लोग प्रभावित हुए। प्रशासन दो जिलों में 17 राहत शिविर चला रहा है, जहां 2,941 लोगों ने शरण ली है और छह जिलों में 49 राहत वितरण केंद्र चल रहे हैं।

एएसडीएमए ने कहा कि वर्तमान में, 371 गांव पानी में डूबे हुए हैं और राज्य भर में 3,618.35 हेक्टेयर फसल क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें कहा गया है कि बक्सा, बोंगाईगांव, चिरांग, कोकराझार, लखीमपुर, नलबाड़ी, उदलगुरी और तिनसुकिया में बड़े पैमाने पर बाढ़ के कारण कटाव देखा गया है।

#WATCH | Assam | Water level of the Brahmaputra River continues to rise in many parts of Assam and Arunachal Pradesh. (16.07)

(Visuals from Guwahati) pic.twitter.com/B7Op6dmh3L— ANI (@ANI) July 17, 2023