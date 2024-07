Assam Flood: असम में बाढ़ से बदतर हुए हालात, 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित; भारी बारिश की चेतावनी जारी

#WATCH | Morigaon, Assam: The flood situation deteriorated on Monday after the waters of the Brahmaputra River spread to villages pic.twitter.com/qxNT1jgt1q — ANI (@ANI) July 2, 2024

भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के कारण पशु फंसे हुए हैं, जिससे वाहनों की चपेट में आने से चोट लगने और मौत की संभावना बनी हुई है, इसलिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कालीबोर ने आदेश जारी किया है।

किसी भी प्रकार के वाहनों की गति एनएच 715 (पुराने एनएच 37) के खंड पर 20 या 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Assam: Addl District Magistrate, Kalibor issues order as heavy rainfall and flood situation maroons animals creating of possibility of injury and death due to vehicular hit.



"Speed of vehicles of any type must not exceed 20 or 40 km per hour as and where the same has been…