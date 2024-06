Assam Flood: असम में बाढ़ की स्थिति बिगड़ी, अब तक 26 लोगों की मौत; 15 जिलों में 1.61 लाख लोग प्रभावित

ASDMA की बाढ़ रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल की बाढ़ ने अब तक राज्य में 26 लोगों की जान ले ली है।करीमगंज जिले में बाढ़ की स्थिति और भी बदतर हो गई है, क्योंकि 41,711 बच्चों सहित 1.52 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। करीमगंज जिले के नीलामबाजार, आरके नगर, करीमगंज और बदरपुर राजस्व सर्किल के अंतर्गत 225 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 22,464 बाढ़ प्रभावित लोग जिला प्रशासन द्वारा स्थापित राहत शिविरों और राहत वितरण केंद्रों में शरण ले रहे हैं।

#WATCH | The flood situation in Assam is still grim as over 1.61 lakh people of 15 districts have been affected by the flood, claimed 26 lives in the state so far.

According to the flood reports of the Assam State Disaster Management Authority (ASDMA), one person died in… pic.twitter.com/TIXJZbgQhb— ANI (@ANI) June 19, 2024