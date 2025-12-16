असम में कहां से आई 27 करोड़ की याबा टैबलेट्स, क्या होती हैं ये? पुलिस ने की जब्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम में कछार पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 90,000 याबा टैबलेट्स पकड़ी हैं। इन नशीली दवाईयों की कीमत 27 करोड़ रुपये के करीब है। असम में चल रहे एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन के तहत पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

याबा टैबलेट्स एक ऐसा नशीला पदार्थ है, जो कि मेथामफेटामाइन और कैफीन का मिश्रण होता है। ये पदार्थ लोगों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। इस तरह के ड्रग का निर्माण साउथईस्ट और ईस्ट एशिया में किया जाता है।

27 करोड़ का नशीला पदार्थ सीज असम के कछार जिले के रोंगपुर में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। कछार पुलिस ने मिजोरम के चम्फाई जिले से गुवाहाटी जा रहे ट्रक को बीच रास्ते रोका। पुलिस ने जब ट्रक में छानबीन की, तब एक गुप्त डिब्बे से 90,000 याबा टैबलेट्स बरामद कीं।

पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें आरोपी दालिम उद्दीन लस्कर और आबेद सुल्तान बरभुइया, दोनों ही कछार जिले के ढोलाई के रहने वाले हैं। इन दोनों आरोपी के पास से जब्त किए गए नशीले पदार्थ की कीमत 2 करोड़ रुपये के करीब है।