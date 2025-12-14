Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'ममता बनर्जी को गिरफ्तार करो...', मेसी के इवेंट में हुए बवाल पर असम CM हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा बयान

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:11 AM (IST)

    असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मेसी के इवेंट में हुई अफरा-तफरी के लिए ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग की है, उन्होंने बंगाल सरकार पर भीड़ क ...और पढ़ें

    Hero Image

    असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने को बेताब फैंस ने उनके जाते ही टेबल-कुर्सी तोड़ना शुरू कर दिया। महंगी टिकट खरीदने के बावजूद उन्हें मेसी को देखने तक का मौका नहीं मिला और इसकी वजह थी कथित VIP कल्चर। इसे लेकर सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ममता सरकार पर निशाना साधा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमंता बिस्वा सरमा ने ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग की है। उनका कहना है कि ममता सरकार भीड़ को नियंत्रण करने में नाकामयाब साबित हुई है। अधिकारियों से घिरे होने के कारण भारी संख्या में जुटे लोग उन्हें देख तक नहीं सके।

    असम CM ने क्या कहा?

    हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "जुबीन गर्ग की मौत के बाद गुवाहाटी की सड़कों पर 3 दिन तक 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं हुई। सबकुछ शांति से खत्म हुआ। लगभग 50 हजार लोग अंतिम संस्कार में गए थे, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ। मुंबई में महिला विश्व कप फाइनल के दौरान भी सबकुछ शांति से संपन्न हुआ, लेकिन बंगाल एक ऐसा राज्य है, जहां कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। वहां VIP कल्चर काफी ज्यादा है।"

    हिमंता बिस्वा सरमा के अनुसार,

    पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही हैं और कोलकाता पुलिस के कमिश्नर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कोलकाता में जो कुछ भी हुआ, उसकी पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर की है।

    हिमंता बिस्वा सरमा ने आगे कहा, "मेसी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा हैं। ममता बनर्जी को खुद का निरीक्षण करने की जरूरत है। बंगाल में हर दिन लोगों पर अत्याचार होता है। यह चिंता का विषय है।"

    क्या है पूरा मामला?

    बता दें कि विश्व कप विजेता फुटबॉलर लियोनेल मेसी को देखने के लिए कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में भारी भीड़ जुटी थी। सभी दर्शक हजारों रुपये का टिकट खीदकर स्टेडियम में पहुंचे थे। मगर, 20 मिनट की विजिट के दौरान मेसी को अधिकारियों और नेताओं ने घेर रखा था, जिसके कारण लोगों को मेसी की एक झलक तक देखने को नहीं मिली।

    इवेंट ऑर्गेनाइजर गिरफ्तार

    मेसी के जाते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने प्लास्टिक की बोतलों और कुर्सियों को पिच पर फेंकना शुरू कर दिया। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने बल का सहारा लिया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने बाद में बताया कि इवेंट के आयोजनकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    यह भी पढ़ें- Lionel Messi India Tour 2025 Day-2: मेसी के भारत दौरे का आज दूसरा दिन, मुंबई में बिखरेंगे जलवा