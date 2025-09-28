अवैध घुसपैठियों पर सख्त असम सरकार, पुलिस ने 24 बांग्लादेशियों को किया डिपोर्ट
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि कछार जिले में पुलिस ने 24 बांग्लादेशियों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि असम घुसपैठियों की पहचान करना और उन्हें वापस भेजना जारी रखेगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि कछार जिले में पुलिस ने 24 बांग्लादेशियों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और उन्हें पड़ोसी देश वापस भेज दिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि असम घुसपैठियों की पहचान करना और उन्हें वापस भेजना जारी रखेगा।
मुख्यमंत्री सरमा ने शनिवार रात एक एक्स पोस्ट में कहा, ''असम हमेशा उन खोए हुए यात्रियों की सेवा में है जो हमारे राज्य को अपने देश के रूप में समझ लेते हैं और हम उन्हें तुरंत उनके मातृभूमि बांग्लादेश वापस भेज देंगे।'' उन्होंने एक हिंदी गीत की पंक्तियों को बदलते हुए लिखा, ''घर लौट जा परदेसी, तेरा देश तुझे पुकारे'।''
घुसपैठिया-मुक्त असम के प्रति प्रतिबद्ध- सीएम हिमंता
उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार एक घुसपैठिया-मुक्त असम के प्रति प्रतिबद्ध है और प्रत्येक सप्ताह कम से कम 35-40 लोगों को ''वापस भेजा'' जा रहा है।
हाल के महीनों में लगभग 500 कथित अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम से पड़ोसी देश वापस भेजा गया है। बीएसएफ ने भी पिछले वर्ष पड़ोसी देश में शुरू हुए उपद्रव के बाद से पूर्वोत्तर में 1,88-किमी भारत-बांग्लादेश सीमा पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
